El amor llega a la misteriosa Lady Whistledown en la tercera entrega de los ‘Bridgerton’

La primera mitad de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ se estrena este jueves en Netflix. Los salones del Regency London se visten de gala para ver como Penelope Featherington consuma, o no, su enamoramiento con Colin Bridgerton en una historia de amigos a amantes que vuela entre el drama y la comedia.

El paso de Penélope al epicentro de la narrativa también significó que la actriz Nicola Coughlan enfrente nuevas presiones como protagonista de uno de los programas más vistos y analizados en Netflix. “Esta temporada, he sentido el peso sobre mis hombros. Muchas de las cosas que me pasaban en la vida real, le suceden a mi personaje. Las dos dejamos las sombras para salir a la luz y no sabía si estaba preparada. Ha sido un desafío aterrador y catártico que he disfrutado mucho”, explica Coughlan.

La actriz asegura estar lista para su gran lanzamiento y durante la entrevista de promoción del proyecto, habló sobre lo que sintió al filmar las escenas íntimas con el coprotagonista de su serie, Luke Newton. “Al principio me sentí intimidada, luego me alegré mucho de rodarlas y me emocioné aún más cuando las vi. Fueron incluso mejores de lo que esperaba porque son hermosas, divertidas, inteligentes, sexis y llenas de suspense. Lo tienen todo. Estoy super orgullosa”. Entre ambos actores hay una química especial que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años. “Es cierto que las escenas románticas son sensacionales, pero también es cierto que Luke y yo nos llevamos muy bien” reveló Nicola.

A la transformación de Penélope ayuda su atrevido vestuario. “Siempre digo que es la diferencia entre un pijama y un vestido de fiesta; simplemente te comportas de manera diferente cuando te pones esos vestidos. Sabes que te ves diferente y por eso te sientes diferente. En la primera temporada, Marc Pilcher me dijo que las notas que tenían sobre Penélope decían que era desaliñada, pero después de dos temporadas, fue muy agradable finalmente usar cosas favorecedoras que me ayudaron a ganar confianza con el personaje”.

Las mujeres en la serie ‘Bridgerton’

Coughlan fue elegida para interpretar a Penélope, por la mismísima Shonda Rhymes, la creadora de títulos como ‘Anatomía de Grey’, ‘Scandal’ o ‘How to Get Away with Murder’. Una productora dedicada a crear personajes femeninos fuertes e independientes que dan importancia a las amistades femeninas.

Centrada ahora en el Bridgertonverse, Rhymes reconoce que sus personajes femeninos son completos y complejos. “Nuestro programa trata, en cierto sentido, sobre el mundo laboral de las mujeres, aunque su mundo laboral resulta ser el mercado matrimonial. Por eso estamos constantemente enfocados en estas mujeres y cómo interactúan entre sí; sus esperanzas y sus sueños. Estamos tratando de presentar relaciones que reflejan cómo son las relaciones femeninas en el mundo real. La amistad femenina es fundamental para muchas de nosotras y, a menudo, no se presenta más que como maliciosa. Desde nuestro universo, nos permitimos brindarles a estas mujeres amistades tridimensionales completas que se basan en mucho más que el hombre que les gusta o cualquiera de esas cosas tontas. Realmente depende de la confianza mutua” apuntó Rhymes.

La dinámica de la amistad entre las mujeres se refleja en la relación de la pareja llamada Pen-Eloise formada por Eloise y Penélope. “Me encanta la dinámica Pen-Eloise. Creo que son mi ejemplo favorito de lo que puede ser este tipo de amistad. Son muy diferentes, pero también se parecen en muchos aspectos. Para mí, muestran lo que sucede cuando una persona siente que ha perdido la confianza y cómo eso repercute en todo en sus vidas” explicó Rhymes.

De la mano de Shonda Rhymes y la nueva showrunner, Jess Brownell, ‘Bridgerton’ regresa en su tercera temporada y descubre que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente ha renunciado a su antiguo enamoramiento por Colin Bridgerton (Luke Newton). En los primeros episodios la veremos buscando un marido que le proporcione la suficiente independencia como para continuar su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas.

Rhymes y la nueva directora de orquesta en la producción, Jess Brownell, decidieron que la temporada 3 debería desviarse de la línea de tiempo de las novelas de Julia Quinn y centrarse en Penélope y Colin, una pareja conocida por los fanáticos como ‘Polin’. “Hemos visto a Colin no entender del todo que Penélope está enamorada de él. Sólo puedes desarrollar esa dinámica durante un tiempo antes de que se vuelva frustrante”, admitió Brownell. Esta temporada es “mucho más ligera y divertida de lo que hemos sido en el pasado” añadió Brownell. Los guiones se apoyan en el talento de Coughlan como intérprete de comedia, en particular su habilidad para las bromas incómodas, una habilidad que despliega cuando Penélope se lanza a la temporada de bailes de Londres en un intento por encontrar un marido. “Me gusta ser la rara en el rincón. Eso lo he hecho en las dos primeras temporadas, pero ahora Penelope se expone y se esfuerza por conseguir lo que realmente quiere” aseguró Coughlan. No podemos hablar de Penélope sin mencionar a Lady Whistledown, ya que son la misma persona. “Penélope vive con menos miedo sobre Whistledown, porque ha visto que ya no puede negar las consecuencias de sus acciones. En las dos primeras temporadas supo cómo dividir ambos espacios, sin embargo, ahora tiene que reconocer que, ambas se están fusionando dentro de ella y eso la incomoda. Creo que la madurez nos incomoda a todos. Hay que aceptar las responsabilidades y entender que la gente actúa en función de las palabras que decidimos” terminó la actriz.

16

de mayo es la fecha de estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix.