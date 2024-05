Presidente Petro les tira pulla a Duque y Netanyahu: “no aceptan su condición al bombardear niños”

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha dado mucho de qué hablar no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Esto se debe a un duro cruce de trinos que ha tenido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de la red social X (antes Twitter).

En la tarde de este sábado 11 de mayo (hora colombiana), el mandatario israelí le lanzó una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro e incluso le advirtió que era un simpatizante del grupo armado palestino Hamás.

“Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”, le escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Mientras tanto, el presidente Petro publicó un extenso trino en el cual explicó cuál era su posición frente a la guerra que se está desarrollando en Gaza entre Israel y Hamás.

Aunque Netanyahu le escribió al mandatario colombiano en inglés, este último decidió contestarle en español. “Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, le contestó Petro a Netanyahu.

Más tarde recordó que no apoya a Hamás, sino que es partidario de la democracia. Y reiteró que rechaza las acciones militares del estado israelí en Gaza.

Más tarde, el presidente Petro también sumó al baile al expresdiente Iván Duque, pues funcionarios de ese gobierno lo criticaron. “Que funcionarios de Duque y de Netanyahu rechacen mis afirmaciones hacen que tengan un común denominador: no aceptan su condición al bombardear niños y hacer matar jóvenes”, indicó el primer mandatario.

Vale recordar que durante las marchas que se llevaron a cabo el pasado 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia rompería sus relaciones diplomáticas con Israel, una decisión que se hizo efectiva pocos días después.