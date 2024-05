“La sostenibilidad es un triángulo virtuoso”: Sandra Sierra

La Corporación Fenalco Solidario Colombia presentó su ‘ Informe de sostenibilidad 2023 ′, donde se evidencian los resultados logrados por más de medio millón de empresas en Colombia que trabajaron en la gestión de sostenibilidad del país, impactando positivamente a tres millones de personas en todo el territorio nacional. Su directora ejecutiva, Sandra Sierra, se sentó en la Silla de Gerentes de Publimetro para hablarnos de esta apuesta del gremio de los comerciantes.

Es muy valioso que Fenalco tenga una apuesta para monitorear y estimular la sostenibilidad del sector. ¿Nos podría contar de qué se trata?

Fenalco crea la Corporación Fenalco Solidario Colombia para trabajar sobre los temas de sostenibilidad. La gran apuesta es lograr sensibilizar a todos los empresarios, democratizar el concepto de sostenibilidad, porque a veces creemos que solo son las grandes organizaciones, y son todas las organizaciones, empresarios, tenderos que deben trabajar este tema. Entonces, año tras año, lo que hacemos es que acompañamos a los empresarios a trabajar temas de cambio climático, economía circular, los formamos en temas de sostenibilidad y tenemos una metodología que busca que los empresarios puedan cuantificar sus inversiones de la mano de la corporación en temas de sostenibilidad. Para el 2023, las empresas que monitoreamos invirtieron más de 1 billón de pesos en temas de sostenibilidad. Estoy hablando, no de nada obligatorio. Estoy hablando de todo lo adicional que hacen los empresarios y lo tenemos identificado por áreas de interés. Entonces, en temas de sostenibilidad, en el tema ambiental, social, con los colaboradores y esto pues para que las organizaciones puedan tener una ruta, puedan compartirlo con sus grupos de interés y obviamente fortalecer las acciones en sostenibilidad.

¿Qué tanta ha sido la recepción, sobre todo de los pequeños y medianos empresarios y miembros de Fenalco?

Las empresas han identificado que no es un gasto, que es una inversión y ha sucedido algo bien interesante, y es que estos pequeños son los proveedores de los grandes, y los grandes tienen que extender su cadena en su cadena de valor, su estrategia de sostenibilidad. Entonces aquí sucede un fenómeno y es que esos proveedores tienen que tener una estrategia de sostenibilidad para que puedan ser competitivos, para que puedan tener acceso a nuevos mercados, y han entendido que independiente del tamaño del sector, este tema lo tienen que incorporar. Y lo segundo es que independiente del tamaño, los clientes y consumidores estamos más atentos a esas acciones que hacen los empresarios. Hay un consumo más consciente, hay consumidores que se documentan más que miran qué hace la empresa. Entonces eso ha llevado a que el empresario sea más consciente, que incorpore la sostenibilidad dentro del propósito del negocio, independiente del tamaño, también lo comunique porque así sea un pequeño empresario, un emprendedor tiene clientes y esos clientes ya quieren saber qué haces tú en temas sociales y ambientales.

¿Y cómo están nuestros empresarios de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

La sostenibilidad involucra tres conceptos fundamentales el primero económico, porque sí o sí tiene que ser viable la organización financieramente, seguido por lo social y lo ambiental, pero también cómo lo social y lo ambiental tiene un retorno en lo económico. Eso es un triángulo virtuoso que tiene que darse una, tiene que ser completa la simetría para que podamos tener esos avances. Los empresarios hoy en día trabajan, por ejemplo, el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un tema muy poderoso: ya los tienen identificados, lo comunican también, ya vemos en los informes y en los reportes de sostenibilidad cómo ya saben apreciar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de las apuestas, pues hay muchas realmente: si lo comparamos con la región, este es un país que ha tenido un liderazgo importante en lo ambiental. Los temas de cambio climático seguirán siendo un tema importante. El tema de economía circular entra al país muy fuerte, no es un concepto nuevo, entonces ellos han ido interiorizando la importancia de no tener esa economía lineal, sino de identificar oportunidades desde un nuevo modelo económico, de que identifiquen desde el ecodiseño, de que sean más eficientes, de que no tengan residuos y que si tienen residuos cómo los podemos reincorporar dentro del proceso.

¿Cuáles son las apuestas sociales de Fenalco?

En los temas sociales, los temas con los colaboradores son muy lindos. Quizás es después de medio ambiente el área de interés de mayor relevancia. Hemos entendido que no solamente es tener unos buenos salarios o cumplir con esas obligaciones que son muy importantes, sino cómo generamos ese salario emocional, cómo unimos ese propósito del colaborador con el propósito del planeta, con el propósito de la organización. Entonces los veo muy inquietos en esa parte. Obviamente la parte social es natural en las empresas. O sea, es que cuando tú montas una empresa, sociabilizas. Lo que aquí han aprendido a hacer es ser mucho más estratégicos, dejar un poco atrás la filantropía y poder medir, poder cuantificar, poder comunicarlo. ¿Y si tengo una acción a veces de eso que tiene que ver con mi negocio? Esa es la pregunta que a veces hay que formular bien para que podamos tener unos avances importantes. Anteriormente, cualquier cosa podía ser una inversión. Ahora los líderes se preguntan: ¿eso qué tiene que ver con mi negocio?

¿Cómo les ha ido con ese impacto en las regiones?

Ha sido espectacular, porque por medio de Fenalco a nivel nacional hemos logrado expandir este mensaje. Obviamente, en las ciudades principales no es que sea más la acogida, de pronto hemos tenido más datos y más cifras, pero nosotros vemos el ejercicio en Bucaramanga, lo vemos en Cartagena, lo vemos en Arauca, lo vemos en todas las regiones. O sea, creo que ya no hay una limitante de dónde estés ubicado porque creo que ya es un tema mundial. Realmente si estás en el Amazonas y vas a emprender, como he visto muchos emprendedores, ya el tema de sostenibilidad está, entonces no importa donde estés. Lo que sí creo es que tenemos que lograr llevar a estos empresarios en ciertas regiones a que a que lo comuniquen más, a que lo documenten más, a que puedan sacar más cifras. Porque lo que sí nos está faltando es salir a contar lo que estamos haciendo los empresarios.