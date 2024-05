Petro asegura que fue el primero en pedir que investigaran a su hijo Nicolás Petro por corrupción

Este martes, 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro, se refirió a los escándalos de corrupción que han enlodado su gobierno. Inició refiriéndose al caso de su hijo Nicolás Petro, sin mencionarlo específicamente, pero asegurando que fue el primero en pedir que la Fiscalía lo investigara.

“Hace casi un año, se filtró una información de dos miembros de mi familia que, supuestamente, habrían incurrido en delitos. Cualquier Presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces Fiscal General de la Nación investigar lo sucedido”, dijo el presidente.

Petro habló de su lucha contra la corrupción

“La corrupción he luchado para desentrañarla toda mi vida. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema primero de principios. Pero, también de vida o muerte. Sin oportunismos yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados. Al llegar al gobierno nacional he encontrado lo que ya sabía, tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del estado, mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas”, aseguró.

Además, agregó que comenzó “con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación a pesar de enormes presiones que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia, logré un proceso donde creo y en muchos años se eligió una fiscal decente y totalmente independiente”.

También dijo que “Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando, se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo, pero indudablemente ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen la corrupción y la inseguridad ciudadana”.