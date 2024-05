Ojo: usuaria de Claro denuncia que fue víctima de robo intentando pagar su recibo por PSE

Un nuevo caso de estafa vivió una ciudadana, luego de que según ella le llegará a su celular como ha sido costumbre, el mensaje de la compañía Claro informándole que su factura por los servicios de su plan, ya estaba disponible.

“Abrí el link como siempre lo hago, porque Claro siempre envía ese tipo de recordatorios que te envían al portal de pago de ellos, efectivamente fue así, puse el número de la línea, puse pagar factura pospago, y en la parte de cómo pagar, le di la opción de PSE, ya que yo pago la factura por Nequi”, comenta la usuaria a través de su cuenta de TikTok.

La mujer que aparece con nombre de Natalia Mesa, asegura que una vez puso la opción de pagar por PSE y seleccionar Nequi, le salió en el sistema que debía poner la clave dinámica de la aplicación.

“A mí no se me hizo raro esta opción porque con la nueva actualización de Nequi, ya no llega la notificación cuando uno paga por PSE que decía aceptar pago, sino que se debe poner la clave dinámica que da la plataforma. Luego de poner la clave dinámica, en el sistema se quedó cargando y se me hizo raro, pero pensé que en cualquier momento me llegaría el mensaje que siempre envían de “pago exitoso””, explicó la víctima de estafa.

A su correo, le llegó efectivamente una notificación de la transacción, que decía: “Hiciste un pago en MOVII SA”, para Natalia el recibo de pago le aparecía que había sido cancelado por un valor mucho más alto del que paga.

“Cuando voy y miro el Nequi, mi cuenta estaba en cero pesos. Me empezó el pálpito de que es una red de estafas, revise nuevamente el correo y ciertamente la transacción se había hecho por todo el dinero que tenía en la cuenta a un recaudo de MOVII que no tengo ni idea a nombre de quien está”, complementó la usuaria.

Finalmente, Natalia Mesa denunció ante su operador lo sucedido para encontrar respuestas, por lo que en efecto le respondieron que se había tratado de una estafa y que “la plataforma de Claro está clonada”.