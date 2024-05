“No recuperaron cuerpos de soldados como dicen”: FARC desmiente al gobierno tras ataques en Argelia

A través de X antes Twitter, la cuenta oficial de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, desmintió las versiones del gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, en el que aseguraban que habrían adelantado maniobras en el terreno para proteger los heridos en el fuerte combate en Argelia, departamento del Cauca.

“Durante los fuertes combates, el comandante de la maniobra en el terreno decide proteger la integridad de heridos, capturados y la vida de los soldados de la unidad militar. Por esta razón, los cuerpos de nuestros soldados caídos fueron ocultados para facilitar un repliegue ofensivo que permitiera preservar sus vidas”, aseguró el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de X antes Twitter.

FARC desmienten al gobierno sobre protección de heridos y muertos en combate en Argelia, Cauca

El MinDefensa también aseguró que: “Los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, por orden de alias ‘Dumar’ y de manera cobarde, profanan los cuerpos de los soldados, los ultrajan e irrespetan”.

Durante los fuertes combates, el comandante de la maniobra en el terreno decide proteger la integridad de heridos, capturados y la vida de los soldados de la unidad militar. Por esta razón, los cuerpos de nuestros soldados caídos fueron ocultados para facilitar un repliegue… pic.twitter.com/LazO99GiCB — Mindefensa (@mindefensa) May 6, 2024

Sin embargo, el grupo al margen de la ley publicó un mensaje en el que dijo que: “Mentiras para ganar la guerra: @FuerzasMilCol no recuperaron cuerpos de soldados como dicen. Las FARC-EP custodiamos y entregamos a misión humanitaria, ante abandono, descomposición y por respeto a sus familias. No fueron profanados fueron custodiados. Hay que tener Honor militar”.

Mentiras para ganar la guerra:@FuerzasMilCol no recuperaron cuerpos de soldados cómo dicen. Las FARC-EP custodiamos y entregamos a misión humanitaria, ante abandono, descomposición y por respeto a sus familias. No fueron profanados fueron custodiados.

Hay que tener Honor militar — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) May 6, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Ustedes siempre han sido, son hoy y serán siempre tan solo vulgares criminales, que viven de la sangre y el dinero sangriento del narcotráfico. Les recuerdo que no existen los ex-criminales”, “Gracias! Tan queridos y humanos! Se merecen premios Nobel! Son ustedes un gran grupo terrorista, que en lugar de respetar los cuerpos de nuestros soldados muertos, deben es respetarlos en vida! No matándolos. Son un asco”, “Ahora les debemos dar las gracias a estos asesinos”, “La ofensiva de las FFMM no debe parar, el despliegue debe ser contundente y los resultados no pueden dar espera. Queremos menos inacción” y “La persecución del terrorista alias dumar y demás terroristas debe ser tipo cacería y la consigna debe ser una sola, los daños colaterales se pueden presentar ya que la cobardía de esos terroristas es utilizar la población indefensa de escudo”.