“Nos están matando la gente”: Vicky Dávila revela mensajes angustiantes de militares acorralados

Vicky Dávila, periodista y directora de Semana, publicó a través de sus redes sociales los mensajes angustiantes que le estarían escribiendo militares que están siendo atacados por grupos ilegales en Argelia, Cauca. Asegura que no les están mandando apoyo y que están desesperados. Los uniformados están a la espera de la intervención del ministro de Defensa.

“Urgente: me escriben varios militares. Dicen que en Argelia-Cauca están en una en emergencia, mientras son atacados por criminales. No les han mandado apoyo y están desesperados. Que el ministro de Defensa haga algo para salvar a estos héroes. Dios cuide a estos muchachos. No los abandonen, por favor”, escribió Dávila en la publicación en X antes Twitter.

Mensajes angustiantes de militares que piden apoyo en medio de combates

“Soy militar en estos momentos en Argelia, Cauca. Hay unidades en combate, ya tienen muertos y heridos. Están informando que no les han brindado apoyo aéreo. Quiero pedirle que esto es con el ánimo de buscar ayudarlos. No quiero ser retirado de la institución por esta acción”, dice el primer mensaje.

Luego se leen los mensajes reenviados, que le llegan directamente a este militar de los uniformados que están desesperados en medio del fuego cruzado.

“Enio 3 dice que ya no aguantan, no tienen para donde agarrar”, “Están que lloran por radio, huevón”, “Non hay apoyo”, “Va a acabar la gente” y “Nos están matando la gente”.

Además, se leen mensajes que dicen: “Están dando la orden de evasión y escape”, “Que dejen tirados los muertos y heridos”.

“Señora Vicky, buenas noches, le escribe el soldado profesional Badre 4, acá en el Cauca. Nos están copando, nos están matando, en Argelia, Cauca, el general Mejía no envía apoyo aéreo. Ya tenemos 2 soldados muertos y varios heridos”, dice el texto más largo.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Y el Presidente que está preocupado por Gaza, tendrá tiempo para nuestro conflicto?”, “El gobierno del crimen, antes gritaban, nos están matando, hoy los están dejando morir!”, “A nuestro presidente le importa más romper relaciones con Israel y llevar el virus de la vida a las estrellas de la galaxia. Petro es un desastre” y “Vicky la guerrilla está en el poder, los militares están solos y la ciudadanía desprotegida”.