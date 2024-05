¡Los derechos de los animales son una lucha que no tiene fin!

Durante muchos años la humanidad se ha reservado el estatus de ser la única especie capaz de ostentar derechos que los protejan de maltratos, abusos y logren darnos la oportunidad de tener libertades fundamentales para poder disfrutar la vida en condiciones dignas.

¿Por lo que es válido preguntarse, los animales también son capaces de sentir las necesidades de los humanos y, por consiguiente, deberían tener derechos similares que defiendan sus condiciones en el mundo?

Para contestar esta pregunta, desde hace varios años se viene orquestando una lucha que busca erradicar el uso de animales para la investigación farmacéutica, alimento, entretenimiento y textiles. Logrando que a los animales se les respete su vida en el mundo.

Los humanos no son dueños de los animales

“A lo largo de la historia los hombres han tenido la idea de tener un derecho sobre los animales, de hacer con ellos lo que quisiéramos”, Peter Singer. Filosofo australiano. Pionero en la defensa de derechos humanos.

Cuando hablamos de derechos animales, nos referimos al conjunto de teorías, principios y normas que buscan garantizar el bienestar y la protección sobre los tratos crueles a los que se pueden ver afectados los seres vivos. Estos derechos, más allá de garantizar que se protejan los valores de las criaturas, buscan eliminar la idea de que los animales son exclusivamente de propiedad humana. Esto es porque, a lo largo de la historia, la humanidad se ha reservado el estatus de ser la única raza en dictar las normas de cómo deben vivir los animales. Desde ser utilizados para el transporte, como para la alimentación, los animales han observado cómo sus derechos quedan en un segundo plano para buscar el bienestar de una especie que se ha puesto como superior.

Por eso, y para conmemorar la lucha de los derechos de todos los seres vivos la Organización Mundial de Protección Animal declaro el 4 de octubre de todos los años desde 2003, como día internacional de los animales, fecha en la que se conmemoran los avances hechos por las organizaciones de todo el mundo para la conservación y promoción de leyes que busquen dar una vida digna para los seres que son capaces de sentir. Esta lucha ha traído consigo un listado de artículos contemplados en la Declaración de Derechos Animales aprobados por la UNESCO y luego por la ONU para garantizar una herramienta fiable para las personas que luchan por el bienestar y dignidad de los animales. Por lo que vale la pena repasar los artículos más relevantes.

· Todos los animales nace iguales ante la vida y gozan de los mismos derechos a existir.

· Ningún animal será sometido a malo tratos ni actos crueles

· Si es necesaria la muerte de un animal, deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

· Todo Animal salvaje tiene derecho a habitar en la naturaleza y a reproducirse naturalmente

· Toda privación de libertad de un animal salvaje, incluso si es con fines pedagógicos, constituye una violación al derecho animal.

· Los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma manera en que lo son los derechos del hombre.

Los animales también sienten dolor.

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de hablar de los derechos animales es entender que estos seres como nosotros tienen la capacidad de tener experiencias subjetivas, emocionales y cognitivas, a este fenómeno se le conoce como Sintiencia y como lo explican los expertos es la capacidad que demuestran los animales en sentir emociones y dolor físico.

Es por ello que en 2010 un grupo de reconocidos neurocientíficos firmaron La Declaración de la Conciencia en Cambriegde. Que en términos generales dice que los humanos no son los únicos seres vivos en poder sentir emociones. Para poner un ejemplo, cuando contamos con un acompañante canino o gatuno en nuestras casas. ¿No les ha pasado que cuando vuelven a sus casas después de trabajar o estudiar, ven cómo sus mascotas se abalanzan sobre ustedes, saltan y se comportan de manera eufórica, como si los hubieran extrañado? Esto ha llevado a los científicos a asegurar que los animales sienten felicidad cuando ven a un ser querido luego de transcurrido un tiempo.

Aunque somos conscientes de que las mascotas tienen sentimientos de miedo y alegría. No se ha logrado garantizar que esta conciencia escale a nivel global hacia otras especies, esto porque no vemos con los mismos ojos a los perros, gatos y hámster, como vemos a una vaca, un cerdo o un caballo, que aparte de ser consideramos animales, también han logrado demostrar emociones. El humano ha llevado los derechos animales a un segundo plano. Y es lo que los defensores de los derechos animales quieren recalcar en su lucha. “Todo animal que tenga la capacidad de poder sentir, es un animal que merece que se le respeten los desechos que adquiere en el momento de su nacimiento”, Peter Singer

La misión está en lograr que los animales no sean encasillados según su utilidad para el humano, según su grado de domesticación o su belleza. Aquellos que no son socialmente valorados son los animales que se destinan para el alimento de las personas y el transporte de carga. Lo cual los condena a una vida de dolor, encarcelamiento o tratos poco éticos. Por poner un ejemplo, las corridas de toros han sido prohibidas en todo el mundo exceptuando 8 países (entre ellos Colombia) gracias a estas luchas, suceso que levanto bastante conmoción en su momento porque se protegía el respeto de la vida animal por encima de creencias y la continuidad de tradiciones. Y aunque el descontento fue masivo, acciones como estas son las que permiten que los animales no sean vistos como un objeto de beneficio humano, sino que se entienda la importancia que representa respetar la vida en todos los niveles.