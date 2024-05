Vicky Dávila dice que Petro les quitó “hasta la tarima” a los trabajadores en su día

Las marchas que se adelantan este 1° de mayo en varias ciudades principales del país han generado una gran controversia debido a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió sumarse a las movilizaciones. La postura que asumió el primer mandatario le valió múltiples críticas por parte de figuras de la oposición, entre ellas la periodista Vicky Dávila, que ha sido una acérrima detractora de las políticas implementadas por el jefe de Estado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la periodista mostró su simpatía por los trabajadores, pero arremetió contra el presidente Petro.

“#NiALaEsquinaConPetro porque hoy es el día de los trabajadores no de los políticos, no del Gobierno, no de Petro”, escribió Dávila. “Hoy es a el día de todos aquellos que trabajan duro y sin pausa, que luchan por sus familias, sus hijos, por el sustento. A ellos y a sus luchas toda la fuerza. Aunque Petro les haya quitado hoy hasta la tarima”, añadió la periodista.

Sin embargo, no fue la única que cuestionó al primer mandatario por marchar este 1° de mayo. El senador Miguel Polo Polo, por ejemplo, había advertido que este acto podría ser considerado como una presunta participación en política. De hecho, cuando el presidente Petro expresó su deseo de salir a las calles en esta jornada, el congresista advirtió: “Lo reto a que lo haga, y lo denuncio por participación política. Dedíquese a gobernar y deje tanta politiquería”.

El presidente Petro, sin embargo, ha negado que la decisión de sumarse a las movilizaciones sea una supuesta participación indebida en política. Así lo señaló en una corta entrevista con la influenciadora Effy Najar, con quien habló justo antes de estas manifestaciones.

“Depende de lo que se entienda por política, porque lo que está prohibido en Colombia para un funcionario público es la política partidista. Pero política es lo que hace todo ciudadano”, explicó el presidente Petro.