“Se trata de una venganza”: Escrito del paciente que mató al urólogo Juan Guillermo Aristizábal

En las últimas horas se conoció que John Ferney Cano González, homicida del médico urólogo Juan Guillermo Aristizábal, habría dejado escritas las razones por las que deseaba acabar con la vida del especialista. “Se trata de una venganza por una lesión física”, la frase con la que el paciente cierra un texto de 362 páginas en las que escribió su historia de vida, la frustración por la intervención médica con la que no quedó satisfecho y sus firmes deseos de acabar con la vida del doctor. El asesinato conmocionó a Medellín el pasado 18 de abril.

Al parecer, durante varios años el homicida utilizó su computador para escribir detalladamente todos los aspectos de su vida, revelando que fue víctima de violencia intrafamiliar y social durante su adolescencia.

Según conoció El Colombiano, el escrito inicia con la exposición de varios médicos urólogos en donde aparecen las fotos, los nombres y los registros que le hicieron antes de llegar a la intervención con el urólogo Juan Guillermo Aristizábal, quien le practicó una circuncisión el 21 de octubre del 2021.

“Todos, ¡sin excepción!, están no por la labor, sino más bien por el dinero. Yo no tuve en cuenta ese detalle y ahora pago las consecuencias”, escribió.

En el documento recopila todas las historias médicas, las fórmulas y los detalles de cada uno de los inconvenientes que tuvo antes de llegar a ser tratado por su víctima.

“Para agosto de 2020, conocería a quien considero mi mayor enemigo, un infame del cual me arrepiento amargamente haber conocido, un tipo que traería desgracia a mi vida y llamado Juan Guillermo Aristizábal Vásquez. ¿Cómo pude haber caído en sus asquerosas garras?, maldito hijo de puta. Mentiroso y traidor. ¿Cómo pude haber confiado en semejante basura?”, escribió en la página 204, según el diario.

Luego señala que le pagaba de manera particular para no tener retrasos en su tratamiento por la intermediación de la EPS y que luego de consultar se dio cuento que el procedimiento que le hizo el urólogo no era necesario para resolver el problema que tenía.

“Ese infame se ha topado con la persona equivocada, lo odio como nunca había odiado a alguien. Es un sentimiento indescriptible, de solo pensar en esa escoria imagino en mi mente fulminarlo en reiteradas ocasiones con una pistola hasta perforar todos sus asquerosos órganos, especialmente su putrefacto corazón”, reveló.