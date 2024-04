“Recuerde que usted votó por él”: Vicky Dávila le echa en cara a Claudia López su apoyo al Gobierno Petro

Las marchas que se llevaron a cabo en varias ciudades de Colombia para manifestar el descontento de algunos sectores con las políticas adelantadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro siguen dando de qué hablar. Una de las características de estas movilizaciones es que lograron sumar el apoyo de distintos sectores y de diferentes líderes políticos que no han sido conocidos por su oposición al Ejecutivo, entre ellos la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

La exmandataria sostuvo que hacía parte del sector de la población que siente frustración por la gestión del Gobierno Petro y criticó la respuesta del Presidente a las manifestaciones. “Todos los presidentes que desestimaron y estigmatizaron las movilizaciones de descontento pagaron caro su arrogancia y desconexión. Petro no será la excepción. Tanto que invoca al pueblo, ahí lo tiene, en su contra mayoritariamente. Escuche y rectifique o pasara a ser la mayor frustración de Colombia”, sostuvo López.

Su intención de sumarse al grupo de detractores del Gobierno Petro ha causado revuelo en la opinión pública. De hecho, la periodista y directora de Revista Semana, Vicky Dávila, criticó con vehemencia las afirmaciones que hizo Claudia López. A través de su cuenta de X (antes Twitter) sostuvo que la exmandataria no debería ‘subirse al bus’ de los indignados y le echó en cara que fue simpatizante del Ejecutivo cuando el presidente Petro estaba recién electo.

Recomendados

“Claudia López, no se incluya en el éxito de la histórica marcha contra Petro”, escribió Vicky Dávila. “Recuerde que usted votó por él y dijo que volvería a votar por él. Usted también es responsable de todo el desastre del Gobierno y de lo que hoy sufren los colombianos. No se lave las manos ahora porque está en campaña presidencial. No salte del barco petrista en medio de la tormenta”, agregó la periodista.

Además, compartió un video de una entrevista de Claudia López en el cual ella manifestaba su simpatía por el Gobierno Petro. “Al fin ganamos”, señalaba la exalcaldesa de Bogotá”. “Es que nunca habíamos logrado que las mayorías de izquierda o de centro-izquierda ganaran”, añadía en su momento.