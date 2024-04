Nicolás Petro solo debía “ser activista” y no estaba autorizado para recibir plata para la campaña

En las últimas horas se conocieron las declaraciones de Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro Presidente, en la que indicó que Nicolás Petro no estaba autorizado para recibir plata y que su rol se limitaba netamente a “ser activista”, según lo que le dijo a la Procuraduría General de la Nación, un testimonio que hasta la fecha permanecía oculto.

La diligencia fue realizada sobre el caso de Nicolás Petro por las presuntas irregularidades con los dineros recibidos para la campaña y que salió a luz este 22 de abril en Caracol Radio.

El testimonio de Roa ante la Procuraduría indica que el hijo del presidente no tenía autorización para manejar dineros que tenían como destino la campaña de Petro en ese momento. Además, indicó que el papel de Nicolás Petro era de activista.

“Frente a los hechos investigados por la Procuraduría (...) La estructura de la gerencia nacional de la campaña tuvo personas delegadas de manera oficial, vinculadas de manera oficial en toda su estructura financiera, administrativa, logística y en territorio, dentro de las cuales no hizo parte en ningún momento la persona de Nicolás Petro”, dijo Roa.

Además, dijo que “Nicolás Petro no estuvo vinculado a ningún cargo dentro de la campaña, sí como muchos líderes políticos en el país fue un activista de la campaña como muchos otros, pero que haya fungido o haya tenido una asignación particular, específica, dentro de la campaña no lo hizo ni fue designado en ningún momento”.

En relación a si Nicolás Petro era donante o estaba autorizado a recibir la captación de dineros para ser aportados, Roa aseguró de manera contundente: “en ningún momento. Como tampoco fue autorizada ninguna otra persona en el país. Exclusivamente y únicamente el gerente nacional de la campaña, esto se hizo de conocimiento público en varias oportunidades”.