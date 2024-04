Tiembla Karol G. Le sale competencia a la bichota del lugar menos esperado, Ingrid Betancourt lanzó una canción

El próximo domingo 21 de abril Colombia tendrá una nueva jornada de marchas y manifestaciones, esta vez convocadas por la oposición. Diferentes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta tendrán puntos de concentración para manifestarse con el liderazgo de diferentes políticos y también asociaciones de médicos, debido a las recientes intervenciones del Gobierno a EPS. Ante esto, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, lanzó una canción para promocionar la movilización.

Betancourt estrenó una canción al estilo de artistas como Shakira y Karol G y las redes sociales no tardaron en reaccionar. En el vídeo de la canción se ve como la excandidata interpreta la canción que, claramente, va en contra del gobierno del presidente Petro. “Esos locos que nos quieren manejar. Manejarme a ti. Manejarme a mí. ¡No me van a manejar!”, dice el coro de la canción que se está haciendo viral en redes, y no precisamente por el nivel musical o lírico de la canción.

Las burlas a la excandidata no se hicieron esperar y muchos aseguran que, aparte de que hacer el ridículo, está politizando la movilización que, en principio, es una iniciativa desde el sector salud y libre de cualquier ciudadano que quiera manifestarse en contra del gobierno Petro.

A continuación, vea el vídeo de la canción de Ingrid Betancourt:

Dios mío pero no le basta con venir cada 4 años a joder y ahora viene a dar asco.🤢 pic.twitter.com/ayx17f6nn8 — UnMechudoMáss (@UnMechudoMass) April 19, 2024

¿Por qué hay marchas el domingo 21 de abril?

Las movilizaciones en el país, que en su mayoría nacen desde la oposición, son para defender el sistema de salud del país y rechazar las intervenciones a EPS como Sanitas y Nueva EPS, que, además, desataron lo que para muchos es el inicio de una crisis en el sector salud.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X dijo: “Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Le he pedido al ministerio del Interior y al ministerio de Defensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad”.