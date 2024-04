¿Inspector de celulares? Ladrón fingió ser empleado de una universidad y robó a los estudiantes

En la Universidad Popular del Cesar (UPC) se presentó un insólito delito que ha generado indignación en la Costa Atlántica colombiana. En el recinto educativo, ubicado en Valledupar, un hombre que se hizo pasar por un trabajador de la universidad y les robó sus celulares a los estudiantes.

Así lo señaló una de las víctimas, que le contó su historia al medio de comunicación local El Pilón. Al parecer, el sujeto ingresó a la institución educativa con varios papeles falsos, como un carnet y una libreta, con los cuales acreditó falsamente que era parte del plantel.

Entre otras cosas, les dijo a los estudiantes que estaba adelantando una feria de tecnología en medio de la cual estaban ofreciendo jugosos descuentos que les podrían ayudar a los estudiantes a comprar productos como celulares, tablets, computadores y arreglos a otros dispositivos.

Recomendados

Lo curioso es que no solo logró engañar a los estudiantes de la universidad, sino que también logró que una de las docentes de la universidad le creyera y lo dejara hablar en medio de una de las aulas.

“Llegó super bien arreglado, le pidió permiso a la profesora y luego de la propuesta dijo: bueno los interesados para no interrumpir la clase salgan un momento para que la docente continúe con lo suyo, pero como no podíamos salir de clases nos ofreció prestarnos el servicio para no perder la promoción y dentro de media hora nos devolvía los teléfonos”, le dijo a El Pilón una de las universitarias que resultó engañada por el sujeto.

En total, según el reporte del medio citado, se habría logrado robar tres celulares. Incluso se conoció que el delincuente les entregó un nombre a los estudiantes, pues se hacía llamar Diego Mauricio Argüello.

Además, se conoció que otro sujeto que se había identificado como funcionario de la alcaldía de Valledupar también se había intentado colar en la universidad. Ambos casos, indicó El Pilón, serán investigados por las autoridades.