¿Cuál es la diferencia entre un día festivo y un día cívico en Colombia?

El fenómeno de El Niño ha generado múltiples dificultades en territorio nacional durante los últimos meses. Una de las consecuencias más palpables fue el racionamiento de agua que tuvo que implementar la Alcaldía de Bogotá desde la segunda semana de abril. Ante la escasez del recurso hídrico, el presidente Gustavo Petro anunció que se decretará un día cívico este viernes 19 de abril en Colombia con el fin de disminuir el consumo.

“Queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar la energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades”, explicó el presidente Petro durante una intervención pública.

Por ejemplo, algunos se han preguntado si podrán retomar sus actividades normales o si, por el contrario, se trata de un día de descanso similar a los días festivos que normalmente están en el calendario.

Recomendados

A diferencia de los días festivos, los días cívicos no son fijos y son decretados por las alcaldías o el Gobierno Nacional. En ocasiones sirven para suspender el curso normal de las jornadas educativas o laborales de algunos grupos poblacionales específicos. Generalmente, se decretan ante festividades especiales, celebraciones, conmemoraciones o eventos fuera de lo común.

Vale decir, sin embargo que, a diferencia de un festivo, los días cívicos no afectan a las empresas privadas y sí a las entidades públicas. En esa medida, las compañías no están obligadas a pagar recargos a sus trabajadores, como sí ocurre en los festivos. En otras palabras, no se trata de días de descanso extras para los empleados del sector privado.

¿Los niños tendrán clases durante el día cívico?

En el caso de los colegios y las universidades también hay una distinción importante entre los sectores público y privado.

En efecto, el decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro indica que las universidades y los colegios públicos suspenderán sus clases durante este viernes.

No obstante, en las instituciones de educación privadas la suspensión de las clases no es obligatoria, por lo cual queda a disposición de las directivas de cada universidad o colegio si se implementa esta medida.