Petro justifica uso de avión de un contratista durante la campaña y asegura que fue un aporte de un sindicato

Un nuevo escándalo se desata relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro, en esta oportunidad se trata del uso de un avión privado de propiedad de Pedro Contecha, quien terminó recibiendo contratos del gobierno y que es señalado de ser un “megacontratista”. La revelación surge luego de una investigación realizada por La Silla Vacía, en donde logró determinar que el 8 de marzo de 2022 se registró el vuelo y diez meses después el propietario de la aeronave cuenta con un contrato de 60.000 millones de pesos, otorgado “a dedo”.

De acuerdo con la indagación realizada por dicho medio, “el vuelo no fue registrado como contribución en las cuentas de campaña de Petro, una obligación legal incluso si se trató de un favor. En el documento, además del presidente Petro, aparecen los nombres de varios políticos que hicieron parte del círculo cercano del entonces candidato en la campaña. Todos ocupan altos cargos en el gobierno en este momento”.

La aeronave en cuestión es un avión ligero de propiedad de Pedro Contecha, un Beech C90B King Air con capacidad para transportar seis pasajeros.

El presidente se defendió diciendo que: “Ya se avecina lo que ciertas vacas pagan, no te preocupes @Espinosa, por ejemplo podrás comparar como se defiende los aporte de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos pero como se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al Partido Colombia Humana solo para intentar tumbar un presidente. Se llama la ley del embudo. Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aun no estaba en campaña”.

Ya se avecina lo que ciertas vacas pagan, no te preocupes @Espinosa, por ejemplo podrás comparar como se defiende los aporte de colsanitas o sus propietarios a partidos políticos pero como se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al Partido Colombia Humana solo… https://t.co/Kyax0ZFYyX — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2024

