“Le pido disculpas”: Vendedor que le cobró 100.000 pesos por cuatro mangos a turista en Cartagena

En pleno centro histórico de Cartagena se registró el caso de abuso en un cobro excesivo en el que un vendedor le cobró 100.000 pesos a un turista por la compra de cuatro mangos. El vendedor terminó pidiéndole perdón al turista y devolviendo el dinero, que presuntamente alertó a las autoridades y obligó al sujeto a retractarse.

La situación la atendió la Alcaldía de Cartagena a través del equipo del Plan Titán 24, que le brindó la ayuda y la atención correspondiente al turista.

“Mi hermano le pido disculpas, (inentendible) Me voy a poner a lo correcto, con la cosas con Dios. Que Dios me lo bendiga. Le pido mil, mil disculpas”, se escucha decir al vendedor.

Arrepentido, este vendedor del Centro Histórico de Cartagena pide disculpas a un turista a quien le cobró 100 mil pesos por cuatro mangos. Gracias a la mediación de @policiaColombia regresó el dinero. @eltiempo @ColombiaET @Dumek_Turbay #PlanTitan pic.twitter.com/JszcYgx9A9 — John (@PilotodeCometas) April 16, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron sobre un hecho que evidencia el abuso al que se exponen los turistas extranjeros que llegan a Cartagena al desconocer el manejo de la moneda del país.

“Quien sabe a cuántos habrá clavao. Pide disculpas porque se lo pillaron. Seguirá haciendo lo mismo”, “Se las tira de vivo, a cuantos no habrá tumbado, pero en algún momento se le tenía que acabar la guchafita, lo que tienen que hacer es sancionarlos y multarlos para que se acabe el problema”, “Por estas cosas es que a veces me da pena ser cartagenero…. Dañan a la cuidad y a la personas honradas que de verdad se rebuscaban el día a día. Por basura como esa, estigmatizan a las de más personas, creen que todo en la ciudad son iguales”, “Siempre es la misma vaina con abusos a turistas mal de nunca acabar en cartagena” y “Y entonces si el turista no cae en cuenta el vendedor se hace el mk y lo tumba, dejen esas pendejadas hay q empezar a judicializar para q no lesionen el turismo en Colombia, personalmente no voy a Cartagena de solo pensar en los vendedores y masajistas”.