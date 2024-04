Indignación por video de mujeres del ELN disparando en enfrentamiento y sembrando terror

A través de las redes sociales se conoció un video en el que aparecen dos mujeres muy jóvenes manipulando munición y disparando armas de alto calibre en medio de un enfrentamiento del ELN. Según indica la publicación se trataría de una acción de terror en los municipios de Olaya Herrera, El Charco y Roberto Payán, en el departamento de Nariño.

En las imágenes se observa a dos mujeres muy jóvenes, pertenecientes al ELN, en medio de un enfrentamiento, que no está claro en que lugar exacto es, pero que según la publicación busca sembrar el terror en la comunidad.

Las mujeres estaban acompañadas por varios hombres, quienes les indicaba qué hacer y a una de ellas la motivaban para disparar indiscriminadamente un arma de alto calibre. Luego de una ráfaga de disparos, le corregían la posición a la hora de activar el gatillo.

Mientras tanto, se observa a la otra mujer, en el suelo muy cerca del matorral, acomodando las balas dentro del cargador de las escopetas.

Asimismo, se escucha a los hombres celebrar los disparos que hacen mientras vuelven y cargan las armas.

#NARIÑO. Disidencias de las FARC, ELN y grupos paramilitares siembran el terror en los mpios de Olaya Herrera, El Charco y Roberto Payán, en donde ya son más de 4.500 personas desplazadas o confinadas. pic.twitter.com/RCN7kOjb9i — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 15, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Y la pregunta es dónde está el Ejército? Qué pasa con la Fuerza Pública? Tienen aviones helicópteros y todas las herramientas para darle frente al terrorismo, qué pasa? Antes que no eran gobierno tenían la solución a todo, ahora estamos peor que antes en materia de seguridad”, “Tan raro antes por qué no se graban y ahora si salen videos como estos raro noooo...”, “Gran armamento, por dónde lo ingresan, quién vende, intermedia, de dónde sacan tanta $? iluso creer que entrarán a dejar el negocio, a dejar armas. Lo mismo de siempre: Diálogos, expectativas, violaciones a los ceses, exigencias etc para que no los ataquen mientras se fortalecen” y “Mil gracias Petro eso era lo que querías”.