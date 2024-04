Video: indignación por un conductor que le pasa por encima a un perro con su camión

Un video ha sido viral en redes sociales, donde un conductor de camión de carga pesada, conduce por una calle del municipio de Mosquera, en medio de la vía se encontraba un perro que descansaba, el hombre viendo el animal, continuó su camino pasándole por encima al canino.

Inmediatamente las personas que se encontraban cerca al lugar, no alcanzaron a reaccionar a tiempo, sin embargo socorrieron al animal que quedó evidentemente herido. De acuerdo a lo que se pudo establecer, fue que el conductor tuvo una discusión con su pareja y salió airadamente sin importarle el animal.

Algunos colectivos animalistas han pedido un castigo ejemplar al hombre en cuestión.

#COMPARTA. Conductor de camión salió furiso de su vivienda tras una discusión con su pareja y se la desquitó con perrito que permanecía acostado sobre una calle del mpio de Mosquera (C/marca). Ocurrió este 13ABR. Ciudadanos piden castigo ejemplar contra el energúmeno chófer. pic.twitter.com/sWk06jdosd — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2024

“Es una exageración”: critican a dueño que puso a su perro a ocupar puesto en Transmilenio

Cada vez es más frecuente que los ciudadanos lleven a sus mascotas en el transporte público. Así lo demostró un pasajero que abordó un bus de Transmilenio junto a su perrito. Aunque esto es bastante frecuente, lo que llamó la atención de los ocupantes del bus y de las personas en las redes sociales es que el hombre puso a su perrito a ocupar una de las sillas del articulado.

“Es un cachorro bien inteligente”, dice el pasajero que graba el video. “El espacio que ocupaba su amo, lo ocupó él. Bien rellenito, bien sabroso, bien educado”, agregó el pasajero.

Sin embargo, varios usuarios criticaron al amo del animal por ponerlo a ocupar uno de los puestos del bus. “Esto es el colmo, está bien el respeto por los animales, el cariño y amor que la gente les quiera dar, pero ocupar una silla de un transporte público si me parece una exageración. Se debe pensar en los otros usuarios que usamos esos medios de transporte. Esto es maltrato animal”, dijo un ciudadano.

Otras personas, en cambio, hicieron comentarios positivos sobre la escena. “Con un compañero de viaje así, me le aguanto que se me arrunche para tomarse una siesta. Me derreti de ternura”, dijo otro usuario.