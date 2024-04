Muere el polémico O. J. Simpson a los 76 años

Conocido mundialmente como O.J. Simpson, el exjugador de fútbol americano y estrella de los Buffalo Bills murió este 10 de abril de 2024 a consecuencia del cáncer, enfermedad que enfrentó los últimos años de su vida.

“El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos”, informó su familia a través de la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Es recordado por sus logros deportivos con los Buffalo Bills, que lo llevaron a ser nombrado el Jugador Más valioso de la NFL en 1973 y a jugar en seis Pro Bowls. El hombre nacido en 1947 llegó al Salón de la Fama en 1985, su primer año de elegibilidad.

Sin embargo, el juicio en su contra por su supuesta participación en la muerte de su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman, hallados sin vida el 12 de junio de 1994 en su casa de Los Ángeles, California. Simpson se convirtió en el principal sospechoso tras un largo historial de abuso físico, acoso y amenazas de muerte contra Brown.

El 3 de octubre de 1995, Simpson fue declarado no culpable de ambos asesinatos, después de una de las detenciones y el juicio más ampliamente publicitado por la prensa y la televisión en la historia estadounidense. El veredicto del juez fue seguido en directo por televisión por más de la mitad de la población estadounidense, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, dos años después, en 1997 un jurado civil de Santa Mónica, California declaró a Simpson responsable de la muerte de Ronald Goldman y de asalto contra Goldman y Nicole Brown y fue obligado a pagar 33 millones 500 mil dólares por daños.

Tras ese juicio civil, el exjugador de la NFL pagó un monto menor de la sentencia económica, se mudó a Florida y luchó por rehacer su vida, criar a sus hijos y no alejarse de los problemas.

A pesar de ser absuelto nunca más pudo sacudirse la sospecha de ser el autor del doble asesinato para la mayoría de la opinión pública de su país y del mundo.

“No creo que la mayoría de Estados Unidos crea que lo hice”

— dijo Simpson a The New York Times en 1995, una semana después de que un jurado determinara que no había matado a Brown y Goldman