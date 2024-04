Aquí podrá ver la transmisión en video del eclipse este 8 de abril

El eclipse solar de este lunes 8 de abril del 2024 se trata de un evento astronómico histórico en el país, luego de casi 33 años que se registró un hecho de este tipo, en el año 1991. En horario Colombia, este fenómeno podrá ser observado de manera segura desde las 2:00pm. Sin embargo, no todos tendrán la posibilidad de mirar el fenómeno por sus actividades laborales o porque no cuentan con los objetos para apreciarlo de manera directa. Pero eso no significa un problema, pues la NASA realizará la transmisión en vivo en su página web y en YouTube para que nadie se pierda este hecho que no se volverá a repetir hasta el 2052, es decir, dentro de 28 años.

Aquí podrá ver la transmisión para Latinoamérica desde la página oficial de la NASA para la región.