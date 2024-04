Video: embajador mexicano se enfrentó a policías de Ecuador que irrumpieron en la sede diplomática

En la noche de este viernes 5 de abril ocurrió un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones diplomáticas en Latinoamérica. Después de que la embajada de México en Ecuador decidió darle refugio al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede diplomática y lo sacó. Las imágenes son impresionantes y muestran la reacción del embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, quien se enfrentó a los uniformados.

En las imágenes se observa cómo Canseco sale de la sede diplomática peleando con los policías y mirando con impotencia las camionetas que se llevan al exvicepresidente Glas, a quien el gobierno mexicano buscaba darle asilo.

Es inaudito e inadmisible lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador, saltándose toda las leyes internacionales la policía allanó suelo mexicano para secuestrar a Jorge Glas. Roberto Canseco, jefe de la cancillería mexicana intentó impedirlo.

Noboa sacó de la ley a Ecuador. pic.twitter.com/pXOzKCBIh1 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 6, 2024

El video muestra que uno de los policías forcejea con el embajador mexicano y este cae de rodillas al suelo. “¡No! Es un atropello contra la norma. No puede ser”, aseguró Canseco.

Después del hecho, les dio unas declaraciones a los medios de comunicación ecuatorianos que se encontraban en el lugar.

“Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes, allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura”, sostuvo Canseco. Y advirtió que teme por la integridad de Jorge Glas, pues consideró que podrían “matarlo”. Luego, les dijo a los periodistas que la irrupción se hizo sin ningún aviso previo y estuvo “fuera de toda norma”.

México rompió sus relaciones con Ecuador

La entrada violenta de la Policía ecuatoriana generó la molestia del Gobierno de México, que de inmediato anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril, y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, México anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado de prensa.

“México condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de Cancillería de la misión, Roberto Canseco Martínez, así como la arbitraria aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive”, agregó la Secretaría.

Además, dio a conocer que acudirán ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar estos hechos.