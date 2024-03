Los Fraggles favoritos de todos están de vuelta

Los productores ejecutivos Matt Fusfeld, Halle Stanford y John Tartaglia se unen a la segunda temporada de “Fraggle Rock: Back to the Rock” en AppleTV+. Esta temporada de Fraggle Rock: Back to the Rock trae de vuelta los Fraggles favoritos de todos: Gobo, Red, Boober y Mokey. También habrá nuevos y emocionantes Fraggles y Doozers con las voces de un elenco repleto de estrellas que incluye a Ariana DeBose, Brett Goldstein, Catherine O’Hara, Daveed Diggs, Adam Lambert e incluso el grupo de K-pop aespa.

“De alguna manera a través de los Fraggel tratamos de encontrar respuestas simples a lo que nos sucede alrededor, eso explica por qué “Fraggle Rock: Back to the Rock” ha sido un gran éxito en su regreso” nos dijo Stanford, quien habla de cómo la nostalgia juega un papel fundamental entre la audiencia. “El público siente la misma sensación de diversión y alegría que siente el equipo de la serie desde el momento que empezaron a grabar. Los Fraggel son una celebración de la vida y el mundo necesita a Fraggel Rock en este momento” apuntó Stanford.

La nueva temporada promete desafíos épicos y grandes cambios en la Roca. Fraggles, Doozers y Gorgs tendrán que trabajar juntos y celebrar sus diferencias para superar los obstáculos.

Espere nuevas canciones, tonterías y, por supuesto, ¡mucho baile!

Este emocionante regreso es parte de la creciente asociación de Apple TV+ con The Jim Henson Company. “Hemos vuelto a la comedia, a las tonterías de los personajes, a la música” continuó el showrunner Matt Fusfeld. El regreso de la serie de los 80, nos invita a viajar al antiguo Fraggle Rock pero actualizado. “El original era hermoso”, nos dijo Fusfeld, “pero fue hecho para las cámaras de esa época y la cueva era mucho más pequeña. Ahora tenemos la oportunidad de ver este universo con mucho más detalle. Los Fraggel cobraron otra vida con la impresión 3D”.

En su segunda temporada, Los Fraggel cuentan con John Tartaglia como productor, el actor, que da vida a Gobo Fraggle en la versión en inglés, se une a la empresa de Jim Henson en calidad de supervisor creativo en Fraggle Rock. Es la confirmación de que Henson Company quiere comprometerse con una nueva generación de seguidores de los Fraggle, construyendo una estrategia completa en torno a la franquicia con la única persona al mando que realmente comprende la historia, el legado y el potencial de todo lo relacionado con Fraggel. “Para mí es maravilloso participar como productor de una serie que es parte de mi vida”. Habiendo tomado las riendas como intérprete principal de Gobo Fraggle durante más de una década, Tartaglia es uno de los grandes pilares de “Fraggle Rock: Back to the Rock”. “No hay nada mejor para mi que este trabajo” reveló el productor.

La nueva temporada, que debuta el 30 de marzo en Apple TV+, devuelve a Red, Wembley, Gobo, Boober y Mokey Fraggle, los trabajadores Doozers y los trolls Gorgs. Todas las extrañas criaturas que viven en Fraggle Rock. Personajes reales, a los que los titiriteros que trabajan en la compañía de Jim Henson dieron vida. “Hemos vuelto a Fraggle Rock manteniendo intacto el alma y el espíritu del original” confesó Tartaglia. Para Stanford, el programa original dio a los niños lo que necesitaban cuando Jim Henson lo lanzó por primera vez en 1983, “Son los mismos personajes pero adaptados a los tiempos actuales porque ahora necesitamos cosas diferentes. Necesitamos abordar la ansiedad que vive el mundo en este momento. Necesitamos analizar la forma en que nos tratamos unos a otros, la forma en que tratamos a los refugiados. Necesitamos analizar la escasez de recursos naturales. Todos estos temas importantes están en Fraggle” explicó Stanford.

“Nos mantuvimos fieles al espíritu de la serie original y al mismo tiempo le dimos una sensación muy moderna y un estilo de comedia actual para que los niños puedan identificarse en 2024. Hemos tratado, en la segunda temporada, de explorar en profundidad a los personajes” — John Tartaglia, el actor que da vida a Gobo Fraggle en la versión en inglés, se unió a la nueva versión en calidad de supervisor creativo

El equipo creativo detrás de la serie de Apple TV+ “Fraggle Rock: Back to the Rock” quiere que el público baile y olvide sus preocupaciones. La clave es dejar que la música suene cuando la segunda temporada se lance el 30 de marzo en el servicio de transmisión. Hay 13 episodios en la nueva temporada de la serie ganadora del premio Emmy. Tener una segunda temporada permitió al equipo creativo analizar lo que hicieron bien y lo que hicieron mal en la temporada inicial. Tartaglia destacó que lo mejor que hizo el equipo fue continuar con el espíritu original de la franquicia. “Nos mantuvimos fieles al espíritu de la serie original y al mismo tiempo le dimos una sensación muy moderna y un estilo de comedia actual para que los niños puedan identificarse en 2024. Hemos tratado, en la segunda temporada, de explorar en profundidad a los personajes”.

Lo que el equipo ha evitado desde el principio es ser cínico con la comedia sólo para provocar la risa fácil del espectador joven. El objetivo de esta nueva tanda de episodios fue convertirla en una temporada lo más esperanzadora posible. La resiliencia y el vínculo con los amigos son temas constantes. “Estamos muy orgullosos de cómo en la primera temporada y ahora en la segunda hemos impulsado la música. Ese es uno de los ingredientes secretos para unir a las familias” continuó Stanford. El abundante uso de la música combinado con el amplio atractivo para la audiencia es una de las razones por las que el talento invitado incluyó a Daveed Diggs, Ariana DeBose y el grupo de K-pop aespa. “Estamos acostumbrados a escribir programas con personajes que se aman. Cada vez que tratábamos de volvernos demasiado locos, recordábamos que son las cosas simples lo que más aprecia el público”. Atraer actores de doblaje invitados no ha sido un problema para “Fraggle Rock: Back to the Rock”, ya que se considera un programa “genial” en el que trabajar. La lista de este año incluye a Brett Goldstein y Catherine O’Hara.

Fusfeld señala que el hecho de que alguien quiera prestar su voz en el programa no le otorga automáticamente un lugar privilegiado. Hay tanta fe en el talento de los locutores habituales que se necesita una situación muy particular para conseguirlos. “Nuestros actores tienen que encajar en la historia y mantener un espíritu muy Fraggley. Siempre buscando lo que funciona y el aspecto positivo que es el tono de la serie”. Si se pregunta: ¿Cómo ha durado tanto tiempo esta serie a lo largo de tantas generaciones de niños? La respuesta de Stanford es clara. “Es la alegría de los Fraggle lo que los hace atemporales. Su corazón, su tontería, su vulnerabilidad. Son personajes con los que el público puede identificarse porque son creíbles. Este programa tiene mucho que ver con la imaginación, la magia y la fantasía”.

