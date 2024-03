“Un sumiso interlocutor de Barbosa”: Cecilia Orozco contra Juan Roberto Vargas

Cecilia Orozco, exdirectora de Noticias Uno , publicó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales en el que sin decir nombre explícito se refirió a Juan Roberto Vargas, luego de la entrevista que le hizo a la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Según Orozco, el director de Noticias Caracol fue un “sumiso interlocutor de Barbosa”, a quién no le preguntó nunca si había sido el fiscal de Iván Duque.

Orozco a través de su cuenta de X antes Twitter, publicó el mensaje en el que cuestionó la pregunta que le hizo Vargas a la nueva fiscal y se cuestionó el por qué no le hizo la misma pregunta a Francisco Barbosa.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Cecilia Orozco publicó fuerte mensaje contra Juan Roberto Vargas

““¿Usted va a ser la fiscal de Petro?”, le preguntó un entrevistador a Luz Adriana Camargo. Ella no se salió de casillas ¡Bien hecho! Ese mismo tipo, un sumiso interlocutor de Barbosa, nunca le dijo a este: “¿ud. es el fiscal de Duque?””, escribió en cuenta de X, Cecilia Orozco, exdirectora de Noticias Uno.

"¿Usted va a ser la fiscal de Petro?", le preguntó un entrevistador a Luz Adriana Camargo. Ella no se salió de casillas ¡Bien hecho! Ese mismo tipo, un sumiso interlocutor de Barbosa, nunca le dijo a este: "¿ud. es el fiscal de Duque?" — CeciliaOrozcoTascón (@CeciliaOrozcoT) March 27, 2024

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y comentaron diciendo que: “Las mujeres lamentablemente deben soportar lo insoportable en nuestra sociedad. El machismo en la política es demasiado agresivo y la Fiscal va a tener que enfrentar señalamientos indignos cuando empiece a tomar decisiones, van a hacer todo lo posible para destruirla”, “Totalmente, jamás preguntaron esos “periodistas“ a Barbosa, si protegía los delitos del uribismo en general. Hoy tachan a la Fiscal como la “fiscal de Petro” El ladrón juzga por su condición” y “A esos periodista entrevistadores no les dieron clase de ética, moral, por Dios? no saben ni cinco de la dignidad?”.

Cecilia Orozco el pasado 5 de marzo dejó el noticiero, el cual dirigió durante 12 años y obtuvo 12 premios India Catalina, el galardón Vida y Obra en la última edición del premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, además de varios reconocimientos Simón Bolívar a los distintos reportajes e investigaciones del medio.