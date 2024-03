“Tirofijo fue un criminal, no hay nada que celebrarle”: Vicky Dávila sobre homenajes al exjefe de las Farc

Manuel Marulanda, también conocido con el alias de Tirofijo, fue uno de los actores más importantes y temidos del conflicto colombiano debido a que fue el jefe de las desaparecidas Farc. Este 26 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y varias personas aprovecharon para rendirle un homenaje, algo que provocó que aparecieran voces de indignación, entre ellas la de la periodista y directora de la Revista Semana Vicky Dávila.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la periodista manifestó su desacuerdo con resaltar la figura del antiguo jefe guerrillero.

“Manuel Marulanda, Tirofijo, fue un criminal. No hay nada que celebrarle a su vida dedicada a la delincuencia”, señaló Dávila. “Un cerebro perverso. Su legado es de muerte, dolor y sangre: homicidios, secuestros, tortura, narcotráfico y todo tipo de crímenes. La eternidad no le alcanzará para pagar todo el mal que hizo. No hay duda de que está en el mismísimo infierno”, señaló la periodista.

Recomendados

Así mismo, indicó que los pronunciamientos que se habían emitido en favor del antiguo jefe guerrillero eran una ofensa a las víctimas de las desaparecidas Farc.

En efecto, hubo varias personas que decidieron recordar al antiguo líder guerrillero. Entre ellos, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien fue uno de los líderes de las Farc que firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

“Hoy conmemoramos la vida del Camarada Manuel Marulanda Vélez, campesino heroico que lucho por una Colombia en paz y con justicia social. Su gesta revolucionaria continúa viva bajo la bandera de la paz, que es la bandera de los verdaderos revolucionarios”, escribió Londoño a través de su cuenta de X.

Así mismo, el presidente Gustavo Petro había hecho una mención al fallecido líder de las Farc cuando estaba criticando al jefe de las disidencias del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco.

“Ahora están matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. Qué revolución ni qué carajos, diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, aseguró el primer mandatario.