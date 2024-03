¿Aplica captación ilegal de dineros en las donaciones de la ‘Vaca’ por Antioquia?

La ‘Vaca’ por Antioquia, con la que la Gobernación de Antioquia busca recaudar el dinero necesarios para poder terminar las vías 4G que tienen sus tramos pendientes en el departamento y cuyos recursos el Gobierno Nacional no ha confirmado, está en el ojo del huracán. El presidente Gustavo Petro es el primero en rechazar este acto y en uno de sus más recientes mensajes publicados en X, antes Twitter, escribió que el gobernador Andrés Julián Rendón podría estar incurriendo en captación ilegal de recursos.

Sin embargo, varios expertos en derecho salieron a aclarar la situación y explicaron en qué casos se configura el delito de captación ilegal de dineros, que es justamente el artículo que compartió el mandatario y que generó una ola de reacciones.

¿‘Vaca’ por las vías 4G en Antioquia es ilegal?

Expertos le dijeron a El Tiempo que esta conducta delictiva no aplicaría. “Los hechos ante los que nos encontramos, es decir, una invitación pública a que los particulares realicemos donaciones al Estado para que este emprenda la culminación de obras públicas no encaja dentro del delito de captación masiva de recursos por múltiples motivos”, explicó el abogado penalista Santiago Trespalacios.

Para el penalista para que exista la conducta delictiva se “requiere que exista una habitualidad en el recaudo. No solo ello. También que la persona que está recaudando no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente, no es para todas las actividades, sino para aquellas en las que debe haber una autorización”.

Trespalacios explicó que este delito persigue es a las personas que realizan actividades financieras sin contar con el permiso de la Superintendencia Financiera. “Es decir, personas que se dedica a actividades que únicamente pueden realizar entes financieros como bancos, fiducias o agentes de valores”.