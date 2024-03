Sarmiento Angulo reveló la hora a la que se levanta todos los días

La noticia de que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo se retiraría de la junta directiva del Grupo Aval acaparó grandes titulares, pues se trata de uno de los conglomerados financieros más importantes de Colombia.

Al respecto, Sarmiento Angulo señaló que era importante para él hacerse a un lado y permitirles a las nuevas generaciones ocupar cargos importantes como el que él ostentaba. Por ello, su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, será su sucesor.

En una entrevista que dio en la emisora Caracol Radio, Sarmiento Angulo hizo un repaso por su legado, se refirió a su nueva rutina y habló de sus posiciones sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en varias ocasiones ha sido un crítico acérrimo del banquero y del Grupo Aval.

Entre otras cosas, Sarmiento Angulo aseguró que, por más experiencia que ha acumulado en los últimos años, ha sentido fatiga. Y también hizo revelaciones sobre su rutina diaria. “Yo duermo relativamente poco. Yo me acuesto entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana y me levanto a las 6:30 de la mañana”, explicó el banquero.

Su opinión sobre la paz total del Gobierno Petro

El reconocido empresario también habló sobre el proyecto de paz total del actual Gobierno, que busca llegar a acuerdos con algunos grupos armados y provocar el sometimiento de otros.

Al respecto, Sarmiento Angulo dijo que la paz total “tiene más de sueño que de realidad en cuanto no se exijan condiciones claras, precisas y cuyo cumplimiento no sea aplicable”. Y sostuvo que si eso no se hace, señaló, podría convertirse en lo que denominó un “libertinaje”.

“(Los grupos armados) tienen una posición muy cómoda. Cada vez nuestra ley es más tolerante. Fíjese usted en que en los primeros armisticios les ofrecían a los guerrilleros unas cosas, pero eso ha venido en un crescendo imparable hasta llegar al cinismo de pedir que les paguen para no asesinar a la gente”, subrayó Sarmiento Angulo.

A su vez, indicó que la delincuencia en la actualidad cuenta con una alta rentabilidad económica, por lo cual señaló que debe mantenerse a raya este fenómeno.

Pese a todo, Sarmiento Angulo recordó que han tenido la oportunidad de limar asperezas con el Gobierno en los últimos meses. Entre otras cosas, porque el Gobierno y el grupo económico llegaron a un acuerdo para garantizar la cobertura de necesidades básicas de las comunidades en La Guajira.

“Es fue una invitación que nos hizo el Presidente en aquella famosa reunión en Cartagena y yo la acogí inmediatamente”, sostuvo Sarmiento Angulo. “A mí me preguntaron si quería hacer lo de La Guajira y dije que sí por una razón, porque me gusta ese propósito y lo voy a poner en marcha con mucho gusto”, agregó.

Los líos con Odebrecht

Sarmiento Angulo también recordó los líos que enfrentó su grupo económico debido a que fue socio de la corrupta firma Odebrecht, salpicada por escándalos internacionales relacionados con proyectos de infraestructura vial.

“Eso nos trajo a nosotros una cantidad de perjuicios que usted no se imagina. Esa compañía se quebró (Odebrecht), por sinvergüenzas, vagabundos. Nada qué hacer, tuvimos que aguantar las circunstancias de todo eso”, concluyó Sarmiento Angulo.