Logan Lerman: “no había visto este lado de esta historia en ninguna forma de narración

La serie limitada de Hulu está basada en la novela más vendida del New York Times escrita por Georgia Hunter, donde se cuenta la historia del matrimonio Kurc y sus hijos adultos mientras su vida es destruida por los horrores inhumanos del Holocausto. Repartidos por varios países, esta es la historia de los Kurc por sobrevivir y volver a encontrarse.

La serie comienza en 1938, cuando la familia Kurc se reúne para la Pascua en su casa de Radom, Polonia. Es una cena llena de amor, de felicidad donde se habla sobre música, bebés y aspiraciones profesionales. Inmunes ante los rumores de violencia y acoso contra los judíos, los Kurc ven la guerra como algo lejano.

Joey King y Logan Lerman interpretan a los hermanos Halina y Addy Kurc. Esta familia proporciona la base emocional de la historia. El hecho de que sus personajes están inspirados en personas reales hace que “We Were the Lucky Ones” mantenga enganchada a la audiencia.

Durante seis años, el mundo observó cómo el régimen de Hitler destrozaba Europa y a pesar de las incontables historias que analizan estos terribles acontecimientos desde muchas perspectivas, parece que el mundo vuelve a encontrarse en un lugar similar a los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

“We Were the Lucky Ones” se inspira en la historia de Georgia Hunter y su familia, la autora profundiza en los personajes gracias a los muchos años de investigación. Producida por Thomas Kail y la escritora Erica Lipez, quien nos confesó la sensibilidad del proyecto a la hora de contratar a los actores de la serie.

“Todos teníamos el mismo tipo de sensibilidad hacia el proyecto. Encontramos a Joey y Logan y buscábamos crear una familia; Y creo que para nosotros el judaísmo era parte de eso, pero eso puede significar muchas cosas diferentes. Hay una línea en el programa que dice: ‘No tienen idea de cómo es un judío’ Y creo que realmente lo tuvimos en cuenta al formar nuestra familia”. La serie “We Were the Lucky Ones” se estrena el próximo 28 de marzo.

Hablamos con Joey King y Logan Lerman para saber más de la serie.

P: Joey y Logan, ¿en qué medida ser judío significa que ambos hayan querido hacer este proyecto y cómo fue ser parte de él?

LOGAN LERMAN: Sí, mi judaísmo tiene mucha relación con la serie porque hace que el contenido sea mucho más específico para mí. Mi personaje, Addy, su historia, comienza en Francia y él logra salir de Europa. Se trata de su viaje intentando encontrar seguridad, encontrar refugio en otro país, cualquier país que le permita entrar. Y emprende un viaje de varios años tratando de llegar a Sudamérica. Mi familia tuvo una historia similar, terminaron en China, donde llegó mi abuelo. Esta es también la familia con la que crecí. Ese elemento fue realmente atractivo para mí a la hora de elegir el personaje porque no había visto este lado de esta historia en ninguna forma de narración, fue algo que realmente me atrajo al papel y algo que me permitió acercarme a mi familia y a mi identidad, a mi origen cultural.

JOEY KING: Siento algo similar, como si no se tratara solo de la conexión con mi propio judaísmo, sino también de poder explorar un papel que toca mi propia ascendencia. Es muy personal. Adquiere un nuevo significado personal. He hecho muchos tipos diferentes de interpretaciones en el pasado y espero continuar en el futuro conectando con mis personajes de una manera muy específica, pero cuando se trata de un tema que es tan personal para tu propia historia y tu propia familia y algo de lo que estás orgulloso de ser, hace que el papel sea mucho más especial sobre todo al entrar al set todos los días con eso en mente.

P: Existe la idea de que la gente hace películas y programas de televisión sobre el Holocausto solo para recibir elogios. Sin embargo, hoy en día tiene adquiere un significado de actualidad

JOEY KING: Personalmente, creo que es una locura pensar que la gente hace historias sobre el Holocausto simplemente para recibir una palmadita en la espalda. Es algo que yo también he escuchado. Creo que si realmente nos podemos alejar de la realidad: contamos estas historias para no olvidarnos de algo horrible que sucedió. Por ejemplo, la generación más joven, mi generación, la Generación Z, realmente no saben ni les importa el Holocausto. Y, creo que con cada historia que se cuenta desde una lente diferente, desde una perspectiva diferente, una familia diferente, invitamos a recordar. Hubo tanta gente afectada por la Segunda Guerra Mundial que solo se trata de preguntar dentro de cada familia. Nuestra familia, su familia, resultó ser una de esas personas y familias desplazadas por la fuerza de las que decidimos contar la historia. Pero es interesante porque siento que cada perspectiva de este momento particular de la historia puede ser única y creo que vale la pena contarla. Nuestra serie especialmente, es optimista. Se trata de hablar del dolor, del sufrimiento y la tristeza, sin perder la esperanza .

P: Hay un aumento del 200 % en los actos de antisemitismo en Europa y Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene para usted llevar el mensaje a su generación, hablarles sobre el Holocausto, contar historias como esta? Y al mismo tiempo mantener la franqueza de tu judaísmo…

JOEY KING: Creo que es muy importante compartir con las generaciones, mi generación y las generaciones venideras, la tristeza que se ha experimentado a lo largo de la historia para poder crear personas empáticas. Y creo que educar, con nuestra serie, o con cualquier serie sobre cualquier tema, educar a la gente contando la historia de una familia, reconocer el dolor y el sufrimiento de una comunidad de personas no disminuye el dolor y el sufrimiento de otra comunidad de personas. Por eso, tener la capacidad de contar una historia que eduque a la gente sobre el Holocausto desde una perspectiva es realmente importante. Y creo que también es un espectáculo hermoso. Es emocionante verlo. Para mi, es agradable poder ser parte de algo que no solo es educativo, sino que te permite amar a los personajes cuando los ves. Quieres saber qué va a pasar con ellos. Y todo es verdad, lo cual es increíble.

Q: Como judio, ¿Cómo enfrenta el antisemitismo?

LOGAN LERMAN: Creo que es importante contar estas historias para cada generación. Hay que revelar el pasado, si no lo que sucede es que el odio no se controla. Y creo que puedes aplicar esto, a los tiempos actuales y al futuro, y puedes aprender del pasado y de esta parte de la historia y este período de tiempo. Creo que es muy importante contar estas historias. A mi lo que realmente me atrajo y por qué creo que es importante contar esta historia, especialmente ahora, es que no he visto este ángulo. No he visto muchas historias que habiten en este tipo de perspectiva, ni cuenten este tipo de viaje de los personajes. No se trata simplemente de reexplorar algo que se ha hecho antes. Esto es nuevo e interesante. Y creo que iluminará a la gente sobre otro aspecto de la Segunda Guerra Mundial con el que no estaban familiarizados. Puedes sacar algo de la historia de cada personaje, de cada persona, de la historia de cada miembro de tu familia, de historias individuales, pero hay tantas cosas que puedes sacar de esto. Y egoístamente, mi personaje trata de empatizar con los refugiados, con un refugiado en cualquier conflicto, personas que simplemente están tratando de buscar seguridad y fronteras abiertas. Con suerte, aportamos empatía a cualquiera que esté en cualquier conflicto y busque seguridad.

Q: Teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo y que te enfrentabas a este rodaje, ¿hubo días en los que tuviste dificultades para filmar?

JOEY KING: Sí. Es curioso porque siento que siempre he sido siempre una de esas personas que dicen: no soy una actriz de método. Nunca he sido una actriz metódica y no lo fui en el rodaje de esta serie. Pero a veces tienes que dar un paso atrás cuando estás tan cerca del personaje para no dejar que esa emoción se filtre a través de las grietas de tu persona porque es muy abrumadora. Algunas escenas que una no hubiera esperado que me emocionaran durante el rodaje, me emocionaron mucho, quizá no las que tu puedas pensar que lo harían, sino escenas muy simples, que a veces te golpean de la nada. Fue interesante porque agradecí ese sentimiento, porque obviamente era empatía, supongo, o no lo sé, simplemente estaba teniendo muchos sentimientos. Fue útil sentir esa incomodidad a veces porque este tema es muy incómodo y no debería ser cómodo hablar de él. No debería ser cómodo...me costó asimilarlo, pero fue hermoso escuchar las historias de estos sobrevivientes. Y fue realmente asombroso

28

de marzo es la fecha de estreno de la serie en Hulu.