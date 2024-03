Gustavo Petro le solicitó “investigación rigurosa” a la Fiscalía sobre aportes a la “Vaca” por vías de Antioquia

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un contundente mensaje a través de su redes sociales con el que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación rigurosa sobre los aportes que habría hecho el Clan del Golfo a la Vaca que se adelanta en Antioquia para terminar las vías por las que el gobierno no da razón.

Luego que se conociera el primer reporte de los recursos recibidos de los colombianos para poder terminar las vías 4G en los tramos que están en Antioquia, el Clan del Golfo habría publicado unos recibos en los que aseguraba que había hecho aportes por un total de 10 millones de pesos.

A través de un panfleto que se conoció en redes sociales las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) también conocidos como el ‘Clan del Golfo’ anunciaban que también habrían hecho un aporte a la “Vaca” por las vías de Antioquia.

En el panfleto aparecen varios recibos de la transferencia de dinero, que sumarían 10 millones de pesos y que lo hacen para unirse a la iniciativa para terminar las vías de Antioquia, enfatizando su interés en la vía al Mar.

“Hemos convocado a todas las estructuras del EGC presentes en Antioquia desde días anteriores recogiendo la suma de $10 millones, la cual procedemos a consignar en la cuenta establecida para tal fin. Para dar fe presentamos los recibos de las consignaciones correspondientes”, dice el panfleto.

Ante la primera polémica, el presidente Gustavo Petro publicó la solicitud a través de su cuenta oficial de X o Twitter, en el que le pide a la Fiscalía una investigación rigurosa ante este presunto aporte.

“Solicito una investigación rigurosa sobre los supuestos aportes del Clan del Golfo a la llamada “Vaca” abierta en Antioquia a los organismos competentes: @fiscalía”, publicó.

Las reacciones a la solicitud del presidente no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Que de paso incluyan una investigación a fondo por el dinero del Clan Torres, de la Gata, del Pacto de La Picota, del Hombre Marlboro, del Turco Hilsaca, de la USO, de Fecode ¿Le parece?”, “Solicito al Congreso una investigación rigurosa sobre la financiación de la campaña de Petro a la Presidencia! Hay indicios serios de dineros de la mafia, de la guerrilla, de Paras!”, “Petro dándole la primera orden a la fiscal de bolsillo para perseguir a la oposición. Muy grave!” y “Por cualquier medio vas a tratar de entorpecer el recaudo de los antioqueños. ¿Por qué no hiciste lo mismo cuando Gustavo Bolívar recogió plata para los terroristas de la primera línea? Tu odio por Antioquia no tiene fin...”.