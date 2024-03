El ‘tiktoker’ Nico Jurado denuncia que el concejal Ángelo Schiavenato lo engañó con una falsa oferta de trabajo.

El ‘tiktoker’ Nico Jurado subió un vídeo en sus redes sociales en el que denuncia el concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato, le prometió un puesto de trabajo en su equipo y que al llegar a la capital para empezar sus labores el concejal no le volvió a responder. De igual forma, denuncia que durante el tiempo que trabajaron juntos, que fue la parte final de la campaña electoral de Schiavenato para el concejo de Bogotá, se presentaron irregularidades.

En el vídeo publicado por Jurado se explica que la relación laboral inició en campaña, cuando el ahora concejal lo contactó para que se encargara de dirigir la estrategia digital de la campaña. Según indica el ‘tiktoker’ fue víctima de su inexperiencia laboral, ya que, al momento de iniciar la relación laboral no se firmó un contrato que soportara el tipo de relación laboral, ni como se realizaría el pago, ni la carga de trabajo.

Jurado asegura que durante los meses de campaña no se presentó mayor problema, pero que desde diciembre Schiavenato le informó que no trabajarían todo el mes y solamente se le pagarían algunos días. Esto, según dice Jurado, no le molestó y le permitió realizar un viaje a final de año. Al regresar, a principios de enero del 2024, el ‘tiktoker’ asegura que el concejal se ‘desapareció’ y dejó de responderle.

Esto generó una situación compleja para Jurado, ya que, se había mudado a Bogotá solamente para continuar trabajando para el concejal, quién, según dice el ‘tiktoker’ en su vídeo, al finalizar la campaña le ofreció doblarle el sueldo y un puesto de trabajo más estable. Finalmente, según se menciona en el vídeo, después de casi dos meses de silencio por parte del concejal, Jurado dice que se volvió a poner en contacto con él después de publicado el vídeo en el que denunciaba la situación para ofrecerle ir al Festival Estéreo Picnic, invitación que fue rechazada por el ‘tiktoker’.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Ángel Schiavenato, respondió con un vídeo publicado en su cuenta de TikTok en el que dice que la contratación de Jurado se hizo por medio de sus abogados y que, además, se le entregó una tarjeta de crédito, que estaba a nombre del concejal, para que pudiera realizar los pagos que requiriera su trabajo. Schiavenato asegura que Jurado estaba utilizando esta tarjeta de crédito para pagar sus gastos personales en restaurantes y bares de la ciudad. El concejal asegura que el supuesto ofrecimiento de doblarle el sueldo al ‘tiktoker’ fue en realidad una propuesta de este mismo y que, de igual forma, se llegó a un acuerdo.

El acuerdo al que llegaron ambas partes, según dice el concejal, es que se estableció un monto mensual que sería dividido en los días y horas que Jurado trabajara al mes, para así, finalmente llegar al sueldo mensual. Schiavenato asegura que Jurado no trabajaba más de tres días al mes, y que en esos días no trabajó la jornada completa.

En respuesta, Nico Jurado subió otros dos vídeos en su cuenta de TikTok en los que asegura que el uso de la tarjeta de crédito no fue como el concejal asegura. Dice que durante los dos meses que tuvo la tarjeta a su cargo los gastos mensuales no superaron los $200.000 pesos, y, además, ese dinero era descontado de su salario mensual.

Aún no se sabe si alguno de los dos tomará acciones legales por lo denunciado en redes, de igual forma, se ha especulado que el Ministerio de Trabajo podría entrar a investigar este caso por incumplimiento de contrato por parte de Jurado o las condiciones laborales impuestas por el concejal Schiavenato.