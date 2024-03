¿Por qué son tan importantes los regalos en nuestra sociedad?

Los regalos son una parte importante de la sociedad actual que se popularizan en determinadas épocas del año y suponen un gasto importante para muchas personas que los compran para dar las gracias o hacer sentir bien a sus seres queridos o conocidos, aunque les resulte más fácil no gastarlos o quedárselos ellos mismos.

Gallup informó que el comprador promedio de regalos navideños en Estados Unidos estimó un gasto de 975 dólares en regalos en 2023, la cantidad más alta desde que comenzó esta encuesta en 1999. Y muchos regalos simplemente se tiran. En la temporada navideña de 2019, se estimó que más de 15 mil millones de dólares en regalos comprados por los estadounidenses no fueron deseados, con un 4% yendo directamente al vertedero.

En un artículo reciente, Chip Colwell, arqueólogo y redactor jefe de SAPIENS, destacó que las prácticas modernas de entrega de regalos pueden ser motivo tanto de asombro como de enfado. Por un lado, hacer regalos es un comportamiento ancestral que nos hace humanos al hacer crecer y mantener nuestras relaciones. Por otro, parece como si algunas sociedades utilizaran las fiestas navideñas como excusa para consumir más y más.

“Hoy en día, podemos ver cómo se hacen regalos en todas las culturas conocidas del mundo. Así que regalar es profundamente humano”. — Chip Colwell, catedrático de Antropología de la Universidad de Colorado en Denver

Colwell señala que los regalos sirven ciertamente para muchas cosas. Algunos psicólogos han observado un “cálido resplandor” -un placer intrínseco- asociado a los regalos. Los teólogos han observado que regalar es una forma de expresar valores morales como el amor, la bondad y la gratitud en el catolicismo, el budismo y el islam. Y los filósofos, desde Seneca a Friedrich Nietzsche, consideran que hacer regalos es la mejor demostración de altruismo.

El experto añade que no es de extrañar que los regalos ocupen un lugar central en Hanukkah, Navidad, Kwanzaa y otras fiestas de invierno, y que algunas personas estén incluso tentadas de considerar el Black Friday, la apertura de la temporada de compras de fin de año, como una fiesta en sí misma.

El autor señala que una de las explicaciones más convincentes de por qué la gente hace regalos la ofreció en 1925 un antropólogo francés llamado Marcel Mauss, quien observó que los regalos crean tres acciones separadas pero intrínsecamente relacionadas: se dan, se reciben y se corresponden.

Las ideas de Mauss, explica Colwell, no promueven un consumismo desenfrenado. Al contrario, sus explicaciones sobre los regalos sugieren que cuanto más significativo y personal sea el regalo, mayor será el respeto y el honor mostrados.

Entrevista

Chip Colwell Investigador Asociado de Antropología en la Universidad de Colorado Denver

P: ¿Por qué se interesó por el estudio de los regalos?

–Soy muy malo haciendo regalos. Nunca me han gustado mucho los regalos. No aprecio especialmente recibirlos; me cuesta encontrar buenos regalos que hacer. Por eso, a nivel personal, me desconcierta saber por qué a algunas personas les encanta hacer y recibir regalos. Y luego, como científico social, me encontré con muchos escritos sobre cómo regalar no tiene mucho sentido económico o evolutivo. En realidad, no debería ayudarnos regalar algo de valor. Empecé a sentir curiosidad por este curioso comportamiento humano.

P: ¿Qué es un regalo? ¿Cuál es su historia?

–Un regalo es algo que se da voluntariamente, un presente que se ofrece sin esperar un pago. Por desgracia para los arqueólogos, los regalos más antiguos -los primeros regalos del mundo- no estaban envueltos en papel con un lazo encima. Por tanto, no sabemos con exactitud cuándo surgieron los primeros regalos. Sin embargo, dado que los regalos son un comportamiento profundamente social ligado al pensamiento simbólico, yo diría que surgieron hace unos 500.000 años, cuando empezamos a ver a nuestros antepasados hacer cosas simbólicas y organizarse en grupos sociales. Hoy en día, podemos ver cómo se hacen regalos en todas las culturas conocidas del mundo. Así que regalar es profundamente humano.

P: ¿Por qué regalar es tan popular entre la gente?

–Los antropólogos sostienen que regalar es tan común porque es una forma de mantener las relaciones sociales. Cuando me das algo, se espera tácitamente que yo te dé algo a cambio. Cuando yo correspondo, es probable que tú sientas que debes darme algo. Piensa en cómo te sientes cuando un amigo te invita a una copa: sabes que al final te tocará a ti, luego a él y después a ti. De este modo, regalar es una relación encarnada en una espiral sin fin.

P: ¿Qué sensación o beneficios psicológicos recibe quien hace un regalo?

–Algunos psicólogos han demostrado que cuando los seres humanos actuamos con generosidad, se encienden las partes de nuestro cerebro que sienten placer y procesan la información social. Se ha observado un “resplandor cálido” asociado a hacer regalos que es también la “hormona del abrazo” que sentimos cuando nos acercamos a otra persona. Estos hallazgos refuerzan firmemente la perspectiva de los antropólogos sobre los vínculos sociales que los humanos establecen a través de los regalos.

P: ¿Podría hablarnos de lo que representa para el afortunado el acto de recibir el regalo?

–Desde que hice esta investigación, me he convertido realmente en un creyente sobre el valor de los regalos. Los regalos son una forma clave de construir y mantener relaciones. Explotan la forma en que nuestras identidades están ligadas a las cosas, nuestra antigua dependencia evolutiva de necesitar cosas para sobrevivir y los lazos sociales que nos unen a través de la reciprocidad.