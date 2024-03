Presidencia justificó ausencia de Petro en reunión con alcaldes por “desinterés” de los gobiernos locales

Esta semana el presidente Gustavo Petro estuvo visitando varios municipios del Caribe colombiano con el fin de ponerles la lupa a múltiples proyectos, escuchar las necesidades de las poblaciones y atender los reclamos de los mandatarios locales.

En la tarde de este viernes 22 de marzo se esperaba que el jefe de Estado se reuniera con varios alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos del departamento de Bolívar con el fin de tratar el tema de los altos precios de la energía en la región.

Sin embargo, el primer mandatario no acudió la cita. Ante las dudas y las críticas que generó su ausencia, la Presidencia de la República hizo una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter) en la cual explicó las razones por las cuales el presidente Petro no había llegado a la reunión.

“El Presidente de la República, Gustavo Petro, no participará en el diálogo por tarifas justas de energía debido al desinterés de los gobiernos locales y departamentales para solucionar esta problemática que tanto afecta a la población del Caribe”, sostuvo la cuenta de la Presidencia.

Así mismo, señaló que de los 82 alcaldes y gobernadores que habían sido invitados al evento, solo llegaron 17. Entre otras cosas, recordaron que esta reunión tenía el fin de buscar soluciones para la crisis que está enfrentando la ciudadanía por cuenta de las altas tarifas en las facturas de energía eléctrica en el Caribe.

La noticia que fue confirmada por el propio Gobierno Nacional levantó ampolla en distintos sectores de la región. “El Presidente nos hizo viajar a Cartagena pa dejarnos como las novias de Barranca”, aseguró el senador Carlos Manuel Meisel, del Centro Democrático. “Aquí estamos cumpliéndole al Caribe y su problema de energía. Usted, Presidente, no”, le reclamó el congresista.

No obstante, desde la bancada del Gobierno respaldaron al primer mandatario. “Qué nivel de torpeza y soberbia el de alcaldes de Bolívar que no asistieron a la reunión con el presidente en la que se iba a anunciar medidas de alivio en las tarifas de energía. No velar por los servicios públicos de la gente demuestra que no les importa el pueblo”, sostuvo el senador del Pacto Histórico Álex Flórez.