“Quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco', no me lo maten’”: Petro por escándalo del apoyo a la campaña

El presidente Gustavo Petro le ordenó al Ejército Nacional que quiere a ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc, vivo, que no quiere que lo maten porque lo que necesita es que vaya a la cárcel para hablar y aclarar lo que supuestamente ha dicho sobre el apoyo a la campaña presidencial.

El presidente en medio de otro de los eventos que está realizando esta vez en San Onofre, departamento de Sucre, como parte de su gira por el norte del país, se refirió al escándalo desatado por la respuesta en Twitter de ‘Iván Mordisco’ en el que asegura que los traicionó y que lo apoyó en la campaña electoral.

“¡Pero que se sepa la verdad! por eso no está el ejército aquí. Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten, porque dice un Twitter que él dijo que, entonces Vicky dice que Twitter dice que, y me tienen un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con este tipo de planteamiento”, dijo Petro en la primera parte.

Luego explicó por qué quiere que ‘Iván Mordisco’ sea capturado con vida: “No quiero que lo maten por ahí, quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar a ver qué fue, si es que fue, si fue lo que dijo que dijo, porque a mí no me interesa este tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación”.

La declaración de Petro que generó la supuesta respuesta de ‘Iván Mordisco’ fue cuando aseguró que “era chofer de un comandante de las Farc. Las Farc hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un ‘traqueto’ vestido de revolucionario”.