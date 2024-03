Petro arremetió contra la música diciendo que embrutecía y era uribista

El presidente Gustavo Petro en el discurso que dio en el departamento de Sucre arremetió en contra de la música diciendo que es uribista y que embrutece, porque según él, las composiciones actuales no genera conocimiento como sí la genera la música tradicional.

“A veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música, además porque mucha música de hoy no dice nada, la música uribista, pa’ embrutecerlo a uno, si es, -es esa me la sacan ahí en televisión- “, dijo el presidente.

Petro en medio del discurso dijo que se debe escuchar música ‘inteligente’ que genere en cierto momento conocimiento, como la tradicional.

¿Agamenón?: El lapsus del presidente Petro

“Uno trata de que la música sea inteligente y escuchar música inteligente de la cultura, de la raíz, del alma, de la tierra y de la sangre; entonces dice que el capitalismo, algo así, desaparecer. Pues sí, lo que manda el CO2 a la atmósfera se llama capitalismo, ¡Qué pena! En 50 años, que yo no estaría aquí, nuestros hijos o nuestros nietos, van a vivir una cosa peor que la que estamos viviendo juntos”, dijo el mandatario en el discurso.

Otro de los momentos que quedaron del evento del ‘Gobierno con el Pueblo’ en Sucre fue cuando lanzó una frase sobre el apocalipsis que ha generado burlas en las redes sociales por el error.

Luego llegó el lapsus que generó reacciones en las redes sociales: “El Apocalipsis, que no era de mentiras sino porque estaba en la Biblia, el mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón, se llama en griego, Agamenón, la destrucción del clima que mata la vida y eso que ustedes ven es apenas el comienzo de eso, de cómo el mal avanza”.