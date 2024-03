“No sabía que los prediales se deben pagar al Presidente”: Álvaro Uribe le responde a Petro

El presidente Gustavo Petro realizó su tercer día de Gobierno con el Pueblo en el sur del Caribe, en el departamento de Sucre y en medio del discurso se fue en contra del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que no paga los impuestos prediales de las tierras que tiene en San Onofre. El expresidente se pronunció y aseguró que paga todos los impuestos, pero que no sabía que tenía que pagarlos al Presidente.

“El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por estas tierras”, aseguró el mandatario en medio del discurso.

“Pago los prediales anticipados. Si el Presidente me hubiera dicho le habría llevado los recibos al café que me invitó. Desde los años sesenta y setenta se han pagado prediales a municipios de Córdoba. En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre Tarazá, Antioquia, y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL. Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por la Farc. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos. Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al Presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos”, escribió el expresidente.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Eso le pasa presidente por andar de buena gente con Petro”, “Presidente en usted hemos visto a una persona aguerrida, fuerte y trabajador, también su organización y cumplimiento con los deberes tributarios. Llegó el momento de hablarle más duro a estos irresponsables y mediocres”, “Pues muestre al país los documentos de los Últimos 30 años, queremos ver el pago años tras año de los Últimos 30 años. Cayenos la boca con las pruebas que está al día” y “Adjunte acá las copias de esos pagos. Solo por cultura general. Saludos cordiales”.