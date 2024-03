Dejan en evidencia a un hombre que aprovechó una riña entre conductores para robarse un reloj

La frase que dice que al ladrón lo hace la oportunidad nunca fue tan cierta. Al menos así lo demostró una escena que quedó captada en Armenia y que se volvió viral en las últimas horas.

En el clip se observa cómo un conductor de una moto se baja del vehículo para pelearse con otro hombre que se transportaba en un carro. Este último lo ataca con todas sus fuerzas, tanto así que lo tumba al piso.

Cuando la riña se intensifica, el chófer de un bus que se encontraba en la misma vía trata de interceder. Una mujer que estaba dentro del carro también se une para intentar que su acompañante deje de agredir al motociclista. Incluso lo toma del cuello para frenar los golpes, pero esto no surte efecto y la pelea continúa.

Recomendados

En un momento, el chófer del bus logra separarlos. Empuja al conductor y a la mujer, que se caen de espaldas sobre la vía. El motociclista se incorpora y trata de seguir peleando, pero otros transeúntes lo detienen.

#INTOLERANCIA. En Bogotá, conductor de veh/particular y motociclista, decidieron resolver sus diferencias a los golpes.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/DWrJTiyWMQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 21, 2024

Sobre el final del video se observa que un reloj se desprende lentamente de una de las personas que estaban participando en el altercado. El objeto se desliza cuesta abajo y en ese momento aparece otro hombre que tiene puesta una capa verde fosforescente. Se agacha con disimulo y agilidad, recoge el reloj, se voltea y luego se lo guarda en el bolsillo trasero. Como si nada, sigue su camino.

El hecho se presentó en el norte de Armenia y ha generado todo tipo de comentarios no solo por la intolerancia en las vías que demostraron los protagonistas de la riña, sino por la agilidad de la persona que aprovechó el altercado para llevarse el reloj y guárdarselo en el bolsillo. No obstante, la grabación no muestra si en efecto el reloj nunca fue devuelto a su dueño original.