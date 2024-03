Atención: justicia absuelve al periodista Alberto Salcedo Ramos por caso de abuso sexual a Amaranta Hank

Un juez del juzgado 20 penal del circuito de Bogotá, absolvió al periodista Alberto Salcedo Ramos de una denuncia que tenía por parte de Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank y de una mujer llamada Angie Castellanos, las cuales argumentaban que habían sido víctimas de acoso sexual cuando ellas eran estudiantes y este fungía como profesor universitario.

De acuerdo a Angie Castellanos, en el año 2011 Salcedo Ramos la invitó a tomar un café del cual después terminaron en el apartamento del periodista:

“Una vez ingresaron a ese edificio donde él vive, subieron al ascensor y él la agarró y la besó a la fuerza, cosa que le sorprendió. Razón por la cual, manifiesta, quedó en estado de shock porque para ella él era molde, modelo y ejemplo”, describió en su momento la Fiscalía.

Recomendados

No obstante, el juzgado no encontró las pruebas suficientes que incriminaran al también cronista y determinó absolverlo del caso.

En su momento, Alberto Salcedo Ramos escribió en sus redes sociales:

“He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”.

Noticia en desarrollo...