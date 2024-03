¿Agamenón?: El lapsus del presidente Gustavo Petro que genera burlas en las redes

El presidente Gustavo Petro desde San Onofre, departamento de Sucre, en el evento del ‘Gobierno con el Pueblo’ en el Caribe, en su discurso lanzó nuevos señalamientos contra varios políticos y tuvo un lapsus al usar una frase sobre el apocalipsis que ha generado burlas en las redes sociales.

El presidente inició arremetiendo contra la música actual y culpó al capitalismo del CO2 que llega a la atmósfera. Luego fue que quiso hacer una referencia al Apocalipsis en la que cometió el error.

Error de Petro por el Armagedón ha desatado burlas en las redes sociales

“Uno trata de que la música sea inteligente y escucha música inteligente de la cultura, de la raíz, del alma, de la tierra y de la sangre; entonces dice que el capitalismo, algo así, desaparecer. Pues sí, lo que manda el CO2 a la atmósfera se llama capitalismo, ¡Qué pena! En 50 años, que yo no estaría aquí, nuestros hijos o nuestros nietos, van a vivir una cosa peor que la que estamos viviendo juntos”, dijo el mandatario en el discurso.

Luego llegó el lapsus: “El Apocalipsis, que no era de mentiras sino porque estaba en la Biblia, el mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón, se llama en griego, Agamenón, la destrucción del clima que mata la vida y eso que ustedes ven es apenas el comienzo de eso, de cómo el mal avanza”.

El presidente confundió a Agamenón el rey de Micenas y líder del ejército griego en la guerra de Troya con Armagedón, donde se librará la batalla final según el Apocalipsis.

Los usuarios de internet comentaron sobre el error del presidente diciendo: “Ja ja ja la cara de la gente... diciendo este loco que? Preocupante”, “Y el error revela mucho. Igual de ausente en su gobierno como el Agamenón del gran poeta trágico Esquilo quien -como Petro- sacrificó a uno de sus hijos”, “Y pensar que hace unos años los colombianos nos burlábamos de Maduro”, Petro es mucho “Agamenon” Agamenón = obstinado En este caso el que se guía mas en ideología que en razón. El que no escucha consejos o reconoce el valor de los datos. En un país educado, este señor no pasaría de cuentero. Su falta de rigor no le permitiría ser un educador” y “Agamenón era el rey de Micenas y líder del ejército griego en la guerra de Troya de la Ilíada de Homero, pero los brutos y que no leen son otros”.

