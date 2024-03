Un héroe: Policía salvó a mujer que estaba a punto de saltar de viaducto en Risaralda

En Dosquebradas, municipio de Risaralda, se registró un emotivo momento que quedó grabado en un video viral. Una mujer con un vestido negro estaba parada en el viaducto César Gaviria Trujillo, que comunica a la población risaraldense con la ciudad de Pereira. La joven parece estar dispuesta a saltar al vacío, bajo la mirada de decenas de personas que le ruegan que se baje.

En medio de chiflidos y gritos, la mujer se balancea sobre el puente y camina de un lado para otro. “La muchacha se va a tirar del viaducto”, dice uno de los observadores. “Bebé, no lo haga. No lo haga, bebé, no lo vaya a hacer”, dice otra mujer.

Sobre el final de la grabación se ve cómo un hombre, vestido de rosado y con un casco que parece ser de Policía, camina en dirección de la ciudadana que está a punto de saltar. De forma repentina, se abalanza sobre ella y evita que salte del puente.

Los ciudadanos que estaban presenciando el hecho pronto celebraron el acto de valentía del hombre, lo aplaudieron y lo felicitaron. “Ahí la cogieron, la muchacha no se alcanzó a tirar”, dijo otro ciudadano. Sobre el final del video se observa cómo se acerca otro uniformado para verificar el estado de la mujer.

El hecho ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y los internautas han celebrado la valentía del hombre que logró detener un posible intento de suicidio.

¡#Increíble acción de nuestro héroe sin capa! 🚨👮‍♂️ Un #Policía fuera de servicio se lanzó a la acción y salvó a una joven en el viaducto de #Pereira. ¡Eso es tener coraje! Aplausos a la valentía de todos los policías de Colombia 🇨🇴 🎥🍿👇🏻👇🏻😎👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/3qmeF29fvM — Josué   𝕏 (@Joshua_Arte) March 19, 2024

A nivel nacional, hay múltiples líneas que escuchan a las personas que están pasando por crisis de salud mental. A nivel nacional, las personas pueden acudir a la línea de WhatsApp de la fundación Sergio Urrego en este link.

Además hay líneas disponibles en múltiples ciudades: