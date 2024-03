Presidente del Congreso dijo que Gustavo Petro hizo referencia a un “golpe de mando institucional”

La idea del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente ha desatado una fuerte discusión en la opinión pública. Para referirse a la coyuntura, el presidente del Congreso, Iván Name, hizo una intensa intervención en la plenaria del Senado.

“Este no es un Congreso genuflexo y no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso”, señaló Name, quien resultó elegido senador con el aval del partido Alianza Verde.

Advirtió que desconocer la institucionalidad en la práctica implica ir contra ella. Y consideró que cuando el presidente propone una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y los comités al mismo tiempo está planteando una amenaza al Congreso de la República.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo”, agregó el senador Name.

Luego, hizo fuertes declaraciones sobre lo que dijo el primer mandatario y señaló que lo que propuso podría ser un “golpe de mando institucional”. Así mismo, pidió que se tenga claro que la Fuerza Pública está únicamente al servicio de la democracia.

“Quiero que esta frase la fijen claramente todos: las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar”, sostuvo el presidente del Congreso.

Estas afirmaciones generaron una gran polémica en la plenaria y a ellas respondió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante una intervención posterior. “Escuché aquí hablar de ruido de sables. Nadie está en eso. Este país no acepta esto. Sí puede haber uno que otro loquito con ganas de volverse famoso sacando algunos videos hablando de esas locuras. Hombre, este país a diferencia de otros, sabe que la única manera de resolver sus conflictos con el Estado es con este tipo de debates“, aseguró Velasco.