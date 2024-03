“No tiene por qué temer a las armas de la Nación”: Petro le responde al presidente del Congreso

Gustavo Petro, presiente de la República, le respondió a Iván Name, presidente del Congreso, diciéndole que no tiene por qué temer a las armas de la Nación, luego de que este rechazara la idea de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y enviara un mensaje contundente al país.

“Aquí hay un Congreso con prestigio señor presidente, usted que perteneció a él, varias veces, me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria, yo llegué con usted también, somos hombres del Congreso, aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país”, dijo Name en el Congreso.

Name cerró su intervención diciendo que: “las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la Nación y de la democracia”.

Justamente a esa frase fue a la que el presidente Gustavo Petro le respondió, durante su asistencia a un evento en Apartadó, Urabá antioqueño, diciendo: “No tiene por qué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe, las armas de la Nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República, porque somos poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande, que en toda democracia y así lo dice nuestra Constitución del 91, es el pueblo”.