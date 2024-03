“Bienvenida la Constituyente abrámosle paso a un consenso político”: Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y líder de Cambio Radical, se pronunció sobre la propuesta de Gustavo Petro, presidente de la República, de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que “bienvenida la Constituyente” y que haya un consenso político. Sin embargo, sus afirmaciones tienen un objetivo diferente.

A través de su cuenta de X o Twitter, Vargas Lleras escribió varios mensajes en los que dejó clara su posición con estar de acuerdo con el llamado a la Constituyente.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Vargas Lleras apoya llamar a la Asamblea Nacional Constituyente

“Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”, dijo al inicio.

Luego continuó diciendo que: “Millones de colombianos, hoy sumidos en la incertidumbre, se preguntan ¿Qué pueden hacer? y yo les digo organicemonos. La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio””.

Vargas Lleras agregó: “Bienvenida la Constituyente abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país. Que no haya Constituyente no quiere decir que el gobierno de Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro, es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho”.

1/6 Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotemoslo en su constituyente. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 19, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron ante la propuesta diciendo que: “Germán, no se deje provocar. Es seguirle el juego perverso al malvado. Una razón: A Petro no le gusta jugar bajo las reglas establecidas”, “No lo apoyo en eso, abrir la caja de Pandora con un gobierno que lo apoyan muchos grupos ilegales no es buena idea. Colombia no es chile allá no hay guerrillas y paracos”, “Interesante, pero MUY peligroso. Yo no creo que la oposición esté tan organizada para ganarle a Petro en el campo que más le gusta y dónde mejor se mueve. A Petro no le gusta gobernar, le gusta hacer campaña, es peligroso esa propuesta, sin hablar de la posibilidad de fraude” y “No caiga en ese Juego, no divida, NO puede haber una constituyente bajo el gobierno Petro”.