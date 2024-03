El error garrafal de ‘Westcol’ que le costó una derrota en la Corte Constitucional

El creador de contenido Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, estuvo en boca de la opinión pública en los últimos días por cuenta de una decisión que tomó la Corte Constitucional en su contra.

Un activista que lucha por la defensa de los derechos de la población LGBOTIQ+ redicó una tutela en contra de Villa señalando que el creador de contenido había hecho una publicación con mensajes de odio en contra de las personas trans. El proceso pasó por varias instancias y, por último, llegó a las manos de la Corte Constitucional.

“La Sala determinó que la publicación realizada por Westcol constituyó un discurso discriminatorio y de odio en contra del accionante y de la población LGBTIQ+ y, específicamente, contra la población transgénero”, indicó la Corte Constitucional en un comunicado de prensa publicado el pasado 8 de marzo.

“En consecuencia, la Sala le ordenó al creador de contenido Luis Villa ‘Westcol’ a publicar y difundir la sentencia en sus redes sociales. Asimismo, realizar una publicación que informe a su audiencia acerca de los impactos negativos que tienen las publicaciones con discursos discriminatorios respecto de la vida de las personas contra las que se dirigen”, agregó el alto tribunal.

El descuido con su cuenta de Gmail

Después del revuelo que causó la decisión de la Corte Constitucional, Villa publicó un nuevo video en su cuenta de Youtube con el fin de pedir disculpas por los comentarios hechos en el pasado. Además, explicó que él y su equipo cometieron un error con una cuenta de correo que más tarde le costó varios problemas judiciales.

En Youtube Villa contó que perdió acceso a varias redes sociales. “Ustedes saben que, por ejemplo, en este momento yo no tengo Twitter. Hace muchas semanas yo les dije, no tengo Twitter, no puedo acceder a mi Twitter, porque he tenido un problema con el Gmail”, indicó el creador de contenido.

Según explicó, esa cuenta de Gmail era la que estaba recibiendo todas las notificaciones jurídicas, entre ellas la del proceso en su contra por los discursos de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+. Allí también le llegaban notificaciones sobre otro lío jurídico que tenía con Yeferson Cossio.

“A mí me llamaron los abogados y me dijeron que había un problema con las notificaciones, sí están llegando a un correo, que es al que deberían llegar, eso hay que decirlo. Pero era una cuenta a la que no teníamos acceso en ese momento”, señaló Villa. En esa medida, indicó que no habían apelado ninguna decisión y por eso la tutela instaurada por irrespetar a la comunidad LGBTIQ+ acabó llegando hasta la Corte Constitucional.

“Los abogados me dijeron que tengo que cuidar lo que salga de mi boca”, agregó el creador de contenido, que publicó la sentencia de la Corte Constitucional en Youtube.

Por último, aprovechó para reconocer que los comentarios que había hecho sobre las personas trans eran ofensivos.