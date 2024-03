“Que Vicky Dávila no vaya a echar vainas”: Presidente Petro vuelve a arremeter contra la periodista

En una intervención pública que hizo el presidente Gustavo Petro quedó en evidencia que su estado de salud en la actualidad no es el mejor. De hecho, tuvo un acceso de tos que le obligó a excusarse durante un discurso.

“Es que ya tengo algo parecido al asma”, señaló el presidente Petro, que tuvo que parar de hablar un momento para poder toser. “Por el reflujo que heredé de mi mamá”, señaló.

Y luego mencionó a la directora de la Revista Semana. “Para que Vicky Dávila no vaya a echar vainazos”, aseguró el primer mandatario en un tono jocoso, ante las risas de la audiencia.

Sus críticos pronto lo cuestionaron, no solo por la mención a la periodista, sino también porque hizo una declaración sobre su salud que no tiene mucho asidero científico, pues el reflujo no se puede heredar.

Gustavo Petro tiene una obsesión con Vicky Dávila !

Y lo peor dice que el reflujo lo heredó de la mamá !

Lo cual no es hereditario pic.twitter.com/uxuqVu6Mtr — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 15, 2024

Este no es el primer episodio en el que ambos personajes se tiran pullas. Desde que el jefe del Estado empezó su mandato ha recibido múltiples críticas por parte de la periodista, que además ha hecho varias revelaciones sobre el actuar del Gobierno y de la familia del primer mandatario.

De hecho, hace solo un par de horas, Vicky Dávila había cuestionado las declaraciones que hizo el exdiputado del Atlántico e hijo del Presidente, Nicolás Petro, durante una audiencia que tuvo frente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para explicar su participación en la campaña presidencial de su padre.

“Usted a cuál Nicolás Petro le cree más, al que se autoincriminó y confesó ante los fiscales que su papá Gustavo Petro, según él, sabía de la financiación ilegal de su campaña presidencial, o al que ahora, tras aquella visita de su papá, dice que todo es mentira y que lo presionaron. Además, las pruebas hablan por sí solas y su ex esposa Day Vásquez también habló y entregó todo el sustento probatorio. Hoy goza de principio de oportunidad”, indicó la periodita a través de su cuenta de X.