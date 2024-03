Petro informó que jueces le tumbaron los nombramientos que hizo en la embajada de México

El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales se pronunció sobre los nombramientos que hizo en la embajada de México, que fueron demandados y que los jueces fallaron en su contra. Además, se queja que el único funcionario de alto nivel que permanecerá es el que fue nombrado por el anterior gobierno, el de Iván Duque.

Además, señaló que quienes nombró se han dedicado a salvar a decenas de colombianos que eran retenidos por bandas en México, así como a decenas de mujeres que estaban siendo víctimas de la esclavitud sexual.

“Todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque”, escribió el mandatario.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato: “Eso demuestra que el único que tenía los méritos para ocupar los cargos eran los que había nombrado el anterior gobierno”, “La persecución contra los funcionarios de este gobierno es evidente, la derecha aún tiene el poder y lo usa para sabotear el gobierno del cambio”, “Presidente nombre personas con competencia”, “Pero no tenían los méritos y usurparon la carrera diplomática. No es difícil de entender crack” y “No hay ninguno de carrera que pueda nombrar para no tener problemas?”.

“Este es buen momento para nombrar a verdaderos diplomáticos no es posible que con tantas personas con estudios sean opacadas y humilladas de esa manera de ejemplo presidente”, “Pues nombre a gente preparada Presidente, seguramente podrían hacer eso que hicieron sus nominados y muchas cosas más de mejor forma” y “Para que aprenda Gustavo, que la ideología ni el gobierno, y mucho menos usted, están por encima de la Ley. Duque no tiene la culpa de hacer las cosas como Dios manda! Nadie está por encima de la Ley”.