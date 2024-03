Gentil Duarte: ¿quién era el cabecilla guerrillero y por qué abrirán un colegio con su nombre?

En las redes sociales hay una gran controversia por cuenta de un video promocional que empezó a circular en el departamento de Caquetá con el fin de inaugurar una institución educativa. “Prepárate, el Internado Agropecuario y Ambiental los invita a la gran inauguración de su megacolegio en la vereda El Triunfo los días 12 y 13 de abril”, dice un presentador en la grabación.

Lo que ha causado gran controversia es que el nombre que le pusieron a la institución es Comandante Gentil Duarte, el abatido jefe de las disidencias de las Farc. Además, salta a la vista la ostentación con la cual están invitando a la ciudadanía a acudir al evento. En su diseño, aparecen varias botellas de licor y múltiples artistas musicales.

Entre otras cosas, el presentador indicó que habrá actos culturales, comidas típicas de la región, eventos deportivos y la participación de cinco orquestas musicales. “Todo esto y mucho más este 12 y 13 de abril en la vereda El Triunfo”, concluye el presentador.

Por ahora, las autoridades no han dado luces de quiénes son los financiadores del evento y por qué decidieron ponerle el controvertido nombre al colegio en Caquetá.

“La administración departamental no tiene conocimiento de quién lo construyó, cuándo se construyó o que nosotros hayamos estado inmersos en esa construcción. Además, no vamos a avalar que quede el nombre de personas que le han hecho a la región. No vamos a permitir ningún tipo de apología”, dijo el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, en entrevista con la emisora Blu Radio.

¿Quién era Gentil Duarte?

La imagen del sanguinario jefe guerrillero Gentil Duarte está impresa en la memoria de los colombianos debido a que fue uno de los protagonistas del conflicto armado por varias décadas. Su nombre de pila es Miguel Botache Santillana y hasta su muerte en mayo de 2022 fue conocido por ser un temido cabecilla de las disidencias de las Farc que operaron en varias zonas rurales de Colombia.

Era oriundo de Caquetá y desde muy joven hizo parte de las filas de la desaparecida guerrilla de las Farc. De acuerdo con el centro de pensamiento Insight Crime, empezó su carrera criminal haciendo parte del Bloque Oriental, específicamente en el Frente 7 del grupo insurgente.

Aunque inicialmente se había acogido al Acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se convirtió en disidente y se volvió a internar en las zonas rurales del suroriente colombiano, desde donde retomó su actuar delictivo. Se calcula que se llevó más de un millón de dólares y varios hombres con él.

Lideró durante varios años el frente séptimo de las disidencias de las Farc, estaba coordinando varias rutas del narcotráfico y uno de sus objetivos era unificar a los disidentes bajo un mismo mando. Sin embargo, había hecho muchos enemigos en el camino y acabó siendo abatido en mayo de 2022.