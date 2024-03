Desgraciado: Pegó un perrito en un poste para reclamarle a la dueña porque amanece en su casa

A través de las redes sociales se conoció el video en el que se escucha al mismo sujeto decir el porqué pegó al perrito a un poste, mientras lo graba y dice que amanece en la puerta de su casa. Asegura que le ha reclamado a la dueña para que lo deje amarrado, pero como no lo hizo ahora le muestra cómo se hace. Lo que parece que se le olvidó es que esto es maltrato animal y que puede enfrentar un proceso judicial.

El hecho se registró en Barrancabermeja, en donde los habitantes están indignados al conocer las imágenes del pobre animalito pegado con cinta en un poste.

“Aquí está el perrito que amanece en mi casa, en la puerta de mi casa, cagándose todos los días. Miándose y cagándose. Se le dijo a la dueña, se le llamó la atención, para que por favor amarrara al perrito y no lo amarraron. Entonces, aquí se lo dejo yo amarrado para que ella venga y vea cómo es que se amarra un perrito cagón”, se le escucha decir al sujeto que graba el video.

#URGENTE 😡 Aberrante caso de maltrato en Barrancabermeja (Santander), donde un inhumano encintó a un perrito en un poste de luz supuesta/ porque hacía sus necesidades frente a su casa todos los días. El sujeto es residente de la vereda la Chava, ubicado vía al cgto el Llanito.… pic.twitter.com/A1LSqXtDpT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 15, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar: “Ojalá que alguien también amarre ese desgraciado. Gente tan insensible con un animalito que no sabe de maldad”, “Pobre perrito, pero ahí veo dos culpables: (1) El mk que cuelga al perrito así (2) Y la doña que no tiene suficiente materia gris para entender que ella es responsable por las incomodidades que el perrito le haga a la comunidad”, “El perrito no entendería pero qué incómodo que los dueños no lo hayan educado para que no incomode a su vecino,cada quien es responsable de sus mascotas” y “¿Donde están las autoridades? ¿Porque permiten que pasen estas cosas? ¿Porqué no le dan aplicación a las leyes 1774 y 1801 de 2016?”.