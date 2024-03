El rol de las mujeres en el Gobierno del Cambio: promesas y realidades

“El Gobierno del Cambio” ha sido el lema que ha acompañado al presidente Gustavo Petro desde su periodo de campaña en 2022. Durante su discurso como candidato, destacó el papel fundamental de las mujeres como la base de la sociedad. Este enfoque también se reflejaba en sus anuncios políticos, donde proclamaba: “Para que Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida, el cambio será con las mujeres”. Sin embargo, ¿qué tanto ha cumplido este Gobierno con las mujeres?

En su documento de propuestas, el presidente Petro afirmaba que para alcanzar una democracia profunda era fundamental que las mujeres ocuparan al menos el 50% de todos los cargos públicos. Este compromiso incluía el reconocimiento de todas las formas de organización colectiva de las mujeres y la adopción de perspectivas feministas y antipatriarcales.

A pesar de estas declaraciones, tras la llegada del mandatario a la Casa de Nariño, se han visto varios cambios y no necesariamente mejorados sobre la equidad de género en su gabinete.

¿El Gobierno Petro es paritario?

Aunque el primer gabinete del presidente Gustavo Petro comenzó con el cumplimiento de esa premisa de equidad de género, con 9 de los 18 ministerios dirigidos por mujeres: Sandra Urrutia en Tecnologías, Gloria Ramírez en Trabajo, Susana Muhamad en Ambiente, Cecilia López en Agricultura, Carolina Corcho en Salud, Patricia Ariza en Cultura, María Isabel Urrutia en Deporte, Irene Vélez en Minas, y Catalina Velasco en Vivienda, tras los cambios ministeriales que se dieron en el 2023, el gobierno Petro perdió a varias de sus ministras.

El primer desequilibrio de género ocurrió seis meses después de que el gobierno iniciara su gestión, en febrero de este año, cuando la ministra Patricia Ariza, dramaturga y feminista, dejó su cargo en el Ministerio de Cultura. Fue reemplazada por un hombre, Jorge Zorro. Tres meses más tarde, se produjo otro desequilibrio cuando Carolina Corcho fue sustituida por Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud, y Sandra Urrutia fue reemplazada por Mauricio Lizcano en el MinTIC. La situación se agravó con la salida de la ministra de Minas, Irene Vélez, el 19 de julio, en medio de acusaciones por presunto tráfico de influencias y críticas por su falta de conocimientos técnicos. Fue sucedida por otro hombre, Omar Camacho, cuya hoja de vida también ha sido objeto de cuestionamientos debido a ciertas inconsistencias. De esta manera, el 2023 cerró con un gabinete ministerial compuesto el 57% por hombres, y faltándole al principio de paridad.

¿Por qué es importante hablar de paridad en los gobiernos?

Sonia Cardona, consultora en políticas públicas de género y seguridad ciudadana, comentó que pensar en la paridad desde los gobiernos es relevante, pues permite movilizar la agenda, y abrir espacios para temas que implican a las mujeres. “Los gabinetes ministeriales y los viceministros son en su mayoría ocupados por varones pensando por y para nosotras, pero sin nosotras”, dijo Cardona. “La oportunidad de que las mujeres podamos aportar a la vida pública le da riqueza, le da valor a esta sociedad que es diversa”, señaló la experta. Adicionalmente, Cardona manifestó que la paridad ayuda a que se piense en políticas sobre espacios altamente masculinizados como la defensa y seguridad pública.

¿Gobierno del cambio: más expectativas que realidades?

De acuerdo a la consultora, uno de los avances que ha tenido este gobierno en términos de equidad de género fue la creación del Ministerio de la Igualdad, el cual cuenta con un Viceministerio de la Mujer; sin embargo, rescata que la creación de la entidad se ha tomado mucho tiempo lo cual, de cierta manera, dilata algunos procesos que ya iban avanzando desde las consejerías. Frente a la premisa del gobierno Petro como el “Gobierno del cambio”, la experta señaló que “Este Gobierno no ha hecho grandes aportes, ni ha hecho grandes esfuerzos para que las mujeres tengamos un lugar equitativo, ni un lugar igualitario, ni en el gobierno, ni en las políticas”.

Cardona, señaló que si bien se ha logrado avanzar en que las mujeres puedan acceder a cargos públicos relevantes como los ministerios, también afirmó que muchas de estas carteras, como por ejemplo la de Hacienda, sigue siendo muy masculinizada. “Aunque las mujeres tengamos todas las posibilidades, hay ministerios que difícilmente caen en manos de mujeres”. En ese orden valdría la pena preguntarse, qué tanta participación tienen las mujeres en el Gobierno.

¿Cuáles han sido los avances del Gobierno para incentivar la participación de mujeres en cargos públicos?

De acuerdo al informe de la MOE sobre violencia a lideresas durante las elecciones regionales de 2023, las estadísticas arrojaron que: De los 184 incidentes de violencia reportados contra mujeres líderes durante estas elecciones locales, el 72% tuvo como objetivo a las líderes políticas, el 24% a las líderes sociales y el 4% a las líderes comunales. Destaca que las líderes políticas fueron las más afectadas, registrando un aumento del 158,8% en comparación con las elecciones de 2019.

“Los esfuerzos para visibilizar la Violencia contra las Mujeres en Política (VCMP) han permitido identificar 20 situaciones (11%) de este tipo de violencia. La violencia simbólica fue la más común, representando el 18 de los casos, manifestándose a través de redes sociales y medios digitales de comunicación. Estos ataques buscaron menoscabar la credibilidad y el liderazgo de mujeres electas y candidatas, abordando temas como la defensa de las agendas de género, la apariencia física, la vida personal y familiar, así como el sabotaje del material de campaña”, informó la Misión de Observación.

Este panorama, sobre violencia que rodea a las lideresas sociales y políticas, que suponer riesgos de seguridad para las mujeres, hace que de cierta manera no se participen de forma más activa en cargos de elección popular. “Este Gobierno se ha quedado corto, no hay acciones que estén transformando las condiciones para la seguridad de las personas que se dedican a los liderazgos”, dijo la consultora. De acuerdo a Cardona, este Gobierno no ha tenido muchos avances frente a la seguridad de mujeres, que lo diferencien de otros mandatos. Sin embargo, las violencias simbólicas de género que afectan en a las mujeres lleva a que sean hombres los que terminen participando más en la política.

“También es cierto que las mujeres en el sector judicial han ocupado muy pocos cargos de alta jerarquía”, señaló la consultora, frente a ello mencionó que es un tema que al gobierno le falta por ganar. También aseguró que en otras ramas del poder todavía falta camino por recorrer en términos de equidad de género: “Es necesario que las mujeres tengamos las oportunidades para ascender tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en cargos de elección popular donde todavía no se ha logrado la paridad -precisamente por barreras asociadas a la financiación y a violencias-”.

Finalmente, la Cardona señaló que una verdadera forma de llegar a la equidad de género en los gobiernos es, a través de cambios estructurales y normativos, un verdadero desempeño de paridad del 50-50, “no una cuota de género”. También se refirió a la importancia de marchar hacia cambios culturales: “La equidad de género no puede ser un debate de solo 2 o 3, sino un tema que requiere ojos desde todas las áreas”.

En cuanto a los avances de la equidad de género en el gobierno Petro, la experta concluyó que no ha habido verdaderos cambios como se esperaban, por lo que es un tema que debe ir ganando espacios en la agenda política.