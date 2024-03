Nueva fiscal: Corte Suprema vota por cuarta vez para elegir la cabeza de la Fiscalía General de la Nación

Este jueves, 7 de marzo, la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar los perfiles de las tres candidatas que presentó el presidente Gustavo Petro y votar por cuarta vez, por quién será la próxima fiscal general de la Nación. Esta es una nueva oportunidad para votar y que por mayoría sea elegida una de las ternadas: Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

Sin embargo, todo parece indicar que la decisión de los magistrados no es fácil y todavía es posible que no se logre la mayoría y que el ente acusador no logre conocer cuál será su nueva cabeza.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Cuarta votación de la Corte para elegir nueva fiscal general de la Nación

Ahora, sale una nueva situación que afecta a una de las más opcionadas y es a la ternada Amelia Pérez, que es una de las favoritas, y es que el esposo y también jurista, Gregorio Oviedo, habría hecho comentarios que desataron un escándalo.

Oviedo ha dejado expreso a través de las redes sociales sus posiciones en contra de la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. Además, que es cercano ideológicamente al presidente Petro y muy crítico de la actuación de la Fiscalía a través de la actuación con el caso de Nicolás Petro.

También le puede interesar: Cinco magistrados de la Corte Suprema podrían afectar la elección del próximo fiscal

“La captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía General de la Nación y quién la dirige (el fiscal Francisco Barbosa), deliberadamente desconoce principios sagrados de la administración de justicia, como la imparcialidad e igualdad”, escribió Oviedo a través de su cuenta en X o Twitter en julio de 2023.

Muchos defienden a Pérez y destacan su autonomía y consideran que se es machista a considerar que las opiniones de su esposo la pueden influenciar.

Por lo pronto los magistrados decidirán a través de la votación si se logra nombrar o no con 16 votos a la nueva fiscal general de la Nación.