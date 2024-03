“No quieren perder los privilegios”: presidente Petro sobre las marchas de este 6 de marzo

Este 6 de marzo la oposición y distintos sectores políticos y sociales salieron a las calles para manifestar su descontento por las políticas del actual Gobierno Nacional.

Por ejemplo, desde las 10 de la mañana miles de manifestantes se congregraron en la carrera séptima, a la altura del Parque Nacional de Bogotá. Al mediodía, la Secretaría de Gobierno de la ciudad indicó que en la Plaza de Bolívar había una concentración con un aforo de aproximadamente 10.000 personas.

Las manifestaciones también se reportaron en otras capitales del país, como Medellín y Cali. En todo el territorio nacional, la Policía informó que se habían reunido cerca de 52.000 personas.

Ante las protestas, el presidente Gustavo Petro se pronunció y les lanzó fuertes críticas a sus promotores. “Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación, porque no se vive bien”, aseguró el primer mandatario.

Aunque la movilización fue convocada fundamentalmente por partidos de oposición como el Centro Democrático, a las protestas se unieron varios sectores políticos y sociales.

También hicieron presencia algunas organizaciones de transportadores, entre ellas Fedetranscarga y la Cámara Intergremial del Transporte. Aunque la posibilidad de que le suban el precio al Acpm ya ha generado molestias, sus representantes señalaron que esa no era la única razón para salir a las calles.

“Tenemos problemas de petróleo. No hay más explotación y exploración. El carbón también es muy importante para nosotros, porque transportamos el 80 por ciento del que se produce”, sostuvo Henry Cardenas, presidente de Fedetranscarga.

A la marcha se sumaron algunos sectores de la CGT, que manifestaron que el Gobierno Nacional solo estaba dialogando con los líderes sindicales afines a sus posturas.

En las protestas también estuvieron algunos senadores de otros partidos políticos como David Luna, de Cambio Radical, y Jotape Hernández, de Alianza Verde.